Giá phân bón tăng cao, giá thu mua sầu riêng giảm

(THTG) Nông dân các huyện phía Tây tỉnh Tiền Giang đang thu hoạch vụ sầu riêng sớm nhằm né hạn, xâm nhập mặn mùa khô 2022 nhưng lợi nhuận thu được không cao do bán giảm trong khi giá phân bón lại tăng cao đã đội thêm chi phí sản xuất.

Giá sầu riêng giảm trong khi chi phí sản xuất lại đội lên cao, nông dân giảm lợi nhuận đáng kể. Ảnh: Minh Trí

Có khoảng 5.500 ha sầu riêng đã được nông dân xử lí kỹ thuật cho ra trái nghịch vụ từ tháng 6/2021 đang bắt đầu cho thu hoạch, với năng suất ước đạt 18 tấn/ha. Phần lớn diện tích đang cho thu hoạch tập trung ở các xã ven sông Tiền là khu vực có nguy cơ xâm nhập mặn rất cao. Mặc dù thu hoạch nghịch mùa nhưng giá bán sầu riêng hiện chỉ ở mức từ 55.000 đồng đến 60.000 đồng một kg do tiêu thụ chậm, đặc biệt là xuất khẩu sang Trung Quốc bị khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong khi giá bán sầu riêng giảm gần 15.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước thì giá phân bón lại tăng gấp 2 lần khiến cho lợi nhuận thu được từ vụ sầu riêng sớm này giảm khoảng 100 triệu đồng/ha.

Bên cạnh đó, từ giữa tháng 11 đến nay, nông dân trồng sầu riêng phải đầu tư thêm một khoản chi phí không nhỏ để nạo vét mương vườn hoặc đào ao trữ nước ngọt, nâng cấp bờ bao xung quanh vườn,… chuẩn bị sẵn sàng, chủ động ứng phó với mùa hạn, mặn 2022 sắp tới./

Kim Nữ