Giá gas tiến sát 500.000 đồng/bình 12kg

Giá bán lẻ tối đa của SP đến tay người tiêu dùng là 478.500 đồng/bình 12kg. Tương tự, các thương hiệu như Pacific Petro, City Petro… tăng trên dưới 17.000 đồng/bình 12 kg.

Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng lên quanh mức trên dưới 480.000 đồng/bình 12kg, tùy thương hiệu.

Giá gas tăng liên tục từ đầu năm đến nay

Các công ty kinh doanh gas cho biết, do giá gas thế giới tháng 11-2021 ở mức 850 USD/tấn, tăng 52,5 USD/tấn so với tháng 10-2021, do đó các công ty điều chỉnh tăng tương ứng.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, sau nhiều lần điều chỉnh, giá gas đã tăng tổng cộng gần 170.000 đồng/bình 12 kg.

Nguồn SGGP