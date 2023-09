Du lịch bội thu dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày, nhiều địa phương đã thu hút được lượng du khách lớn nhờ sự chuẩn bị chu đáo về điểm đến, các sản phẩm du lịch, đặc biệt không để xảy ra tình trạng ép giá, chèo kéo, gian lận trong hoạt động kinh doanh.

Khách đến Hà Nội tăng mạnh

Theo Sở Du lịch TP Hà Nội, ước tính 4 ngày nghỉ lễ (từ 1-9 đến hết 4-9), tổng khách du lịch đến Hà Nội khoảng 640.000 lượt khách, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế khoảng 41.700 lượt, tăng 83,9%; khách nội địa 598.300 lượt, tăng 49%. Công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn trên địa bàn đạt khoảng 59,5%, tăng 21%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.000 tỉ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những hoạt động thu hút du khách là trải nghiệm miễn phí xe buýt hai tầng “Hanoi City Tour”. Ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ, các đơn vị đã thực hiện 144 chuyến xe với hơn 6.336 lượt khách tham quan trải nghiệm. Việc miễn phí vé xe buýt hai tầng nhằm mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới và góp phần thu hút thêm nhiều du khách đến với thủ đô.

Ngoài ra, dịp lễ năm nay, lần đầu tiên Sở Du lịch TP Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội, CLB Đình Làng Việt tổ chức diễu hành xe đạp “Áo dài kết nối du lịch với di sản Hà Nội lần thứ nhất năm 2023″ thu hút hơn 100 cán bộ, công chức, nhân dân và du khách tham gia, tạo ấn tượng tốt đẹp cho người dân và du khách.

Tại TP HCM, Sở Du lịch TP cho biết lượng khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn ước khoảng 960.000 lượt, tăng nhẹ 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND-UBND thành phố năm 2023 là một trong những hoạt động được đánh giá cao về công tác tổ chức và thu hút lượng khách tham quan, với 65 đoàn tổng cộng 1.614 lượt khách.

Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 162.000 lượt, tăng 24,6% so với cùng kỳ và công suất phòng ước khoảng 80%, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch trên địa bàn ước đạt 2.890 tỉ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Bình Thuận, Lâm Đồng bội thu

Trong khi đó, tổng lượng khách du lịch đến Bình Thuận tham quan, lưu trú trong dịp lễ Quốc khánh tiếp tục tăng vọt, với khoảng 116.000 lượt, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022. Ông Trần Anh Thi, Giám đốc điều hành Seahorse Resort tại phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết), cho biết nhờ hoàn thiện tuyến đường cao tốc kết nối TP HCM – Phan Thiết nên lượng khách năm nay đổ về Mũi Né rất đông. “Bốn ngày nghỉ lễ vừa qua, dù có ảnh hưởng của bão nhưng 148 phòng của resort luôn trong tình trạng kín khách” – ông Thi nói.

Qua khảo sát, các cơ sở du lịch tại Khu du lịch quốc gia Mũi Né đều có công suất phòng đạt cao, từ 70% trở lên. Nhiều resort tiêu chuẩn 3 sao trở lên đón 100% lượng khách. Ông Phạm Quang Hậu, Giám đốc điều hành resort Sonata (xã Tiến Thành, TP Phan Thiết), thông tin trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, 80 phòng tại cơ sở du lịch này được lấp đầy 100% và 2 ngày sau công suất đạt khoảng 75%. “Nhờ có đường cao tốc và việc Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023 với rất nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật nên khách du lịch đến Bình Thuận đông hơn so mọi năm” – ông Hậu nói.

Ghi nhận tại các khu du lịch phía Nam Bình Thuận, không khí lễ hội sôi động nhờ sự kiện khánh thành công viên nước WonderLand rộng 7 ha với nhiều khu chức năng đáp ứng nhu cầu kỳ nghỉ hè của khách. Bên cạnh đó là nhiều caraval đường phố với chủ đề “Sắc màu Bình Thuận”, chương trình âm nhạc đường phố “Bình Thuận – Rock fest”… tại Khu đô thị – giải trí NovaWorld Phan Thiết.

Dịp lễ này lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng mạnh 29% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt khoảng 120.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 7.000 lượt, tăng gần 3,7 lần; khách nội địa lưu trú ước đạt khoảng 90.000 lượt khách, tăng 50%. Công suất phòng bình quân trong dịp nghỉ lễ đạt khoảng 65%-70%; công suất phòng các khách sạn từ 3-5 sao đạt khoảng 70%-80%.

120.000 lượt du khách đến Lâm Đồng dịp lễ 2-9 Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Riêng TP Đà Lạt, trong dịp lễ đón khoảng 90.000 lượt khách, khách lưu trú đạt 67.500 lượt, khách quốc tế 6.300 lượt.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Lâm Đồng đánh giá lượng khách đi chơi lễ Quốc khánh năm nay tăng hơn cùng kỳ khi TP Đà Lạt đứng thứ 4 trong 10 điểm đến được du khách yêu thích tìm kiếm nhiều nhất gồm Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, TP HCM, Mũi Né, Hà Nội, Hạ Long, Phú Quốc và Hội An.

Đặc biệt, dịp lễ này Đà Lạt có bổ sung một số điểm và sản phẩm du lịch mới như rừng thông Núi Voi, Tea Resort Prenn, cầu kính Ngàn Thông tại Thung lũng Tình yêu, Mongo Land và Dapa Land… cùng nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa phục vụ du khách.

Du lịch miền Tây kém vui

Trái với sự nhộn nhịp ở các địa phương khác, ngày 4-9, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ, thông tin dịp lễ 2-9, ước tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn Cần Thơ đạt khoảng 180.000 lượt, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022. Các cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 69.800 lượt khách lưu trú (tăng 6%), trong đó khách quốc tế ước khoảng hơn 900 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 198 tỉ đồng, tăng 5%.

Do những ngày nghỉ lễ, mưa lớn kéo dài tại một số tỉnh ĐBSCL nên nhiều du khách đã hủy hoặc rút ngắn chuyến đi. Ông Nguyễn Minh Tâm (36 tuổi; ngụ TP HCM) cho biết: “Cả nhà tôi đi từ TP HCM xuống Cần Thơ, dự định sẽ đi các điểm du lịch sinh thái chơi. Tuy nhiên, gặp mưa lớn quá nên chỉ gọi gia đình người bạn ra quán cùng ăn sáng, cà phê sau đó đi siêu thị cho con chơi trò chơi rồi quay về”.

Anh Trần Thanh Xuyên, thành viên Tổ Tư vấn du lịch cộng đồng cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), cho hay trong dịp lễ 2-9, trung bình mỗi ngày cồn Sơn đón khoảng 1.000 lượt khách, có tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, so với những năm trước thì lượng khách giảm từ 30%-40%, một phần do mưa kéo dài, khách đặt rồi hủy và vừa qua đợt cao điểm hè.

Ảm đạm nhất là đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) do trời mưa không ngớt trong suốt 4 ngày nghỉ lễ; biển Kiên Giang có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao hơn 2 m buộc tàu, phà từ đất liền đi các đảo và ngược lại phải ngừng hoạt động, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu du lịch của địa phương.

Đến ngày 4-9, tàu, phà từ đất liền ra các đảo của Kiên Giang vẫn tạm ngừng, chưa biết thời gian hoạt động trở lại. Hàng ngàn du khách đã ra đảo Phú Quốc trước ngày 2-9 bằng tàu, phà đều có chung nỗi lo không kịp trở lại đất liền sau lễ.

Ông Hà Minh Phúc, du khách đến từ tỉnh Sóc Trăng, cho biết gia đình đi du lịch Phú Quốc bằng đường bộ và phà từ sáng 1-9, dự kiến sẽ về vào ngày 4-9 nhưng đến ngày về mà không có phà. “Tình hình thời tiết này nhiều khả năng sẽ phải lùi thêm vài ngày nữa. Gia đình tôi mang theo ô tô nên không thể bỏ xe đi máy bay về được. Chúng tôi chuyển sang ở một nhà nghỉ có giá rẻ hơn, hạn chế chi tiêu để phòng tình huống kẹt lại đảo lâu dài” – ông Phúc bộc bạch.

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, hiện có khoảng 11.800 du khách bị kẹt lại ở các đảo do tàu, phà đang tạm ngừng hoạt động. Các cơ sở lưu trú ở Phú Quốc đã lên phương án hỗ trợ du khách như giảm tiền phòng và phục vụ các bữa ăn miễn phí…

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Tổng Giám đốc Vina Phú Quốc Travel, cho biết lượng khách đi chơi lễ 2-9 năm nay của công ty chỉ đạt khoảng 60% so với cùng kỳ. “Lượng khách đi chơi lễ chỉ bằng lượng khách đến Phú Quốc ngày cuối tuần, không có đột biến như những năm trước” – ông Huy cho hay.

Nhiều công ty tổ chức, điều hành tour ca nô tham quan các đảo phía Nam Phú Quốc cũng thừa nhận lượng khách dịp lễ năm nay khá hiu hắt. Nhiều khách đặt tour trước đó đã buộc phải hủy chuyến tham quan vì thời tiết bất lợi.