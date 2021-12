Dự án Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 1.335 tỷ đồng

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 19-12, tỉnh ghi nhận 277 ca F0 mới (tăng 13 ca so với ngày 18-12), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 30.914 ca. - Trong 11 tháng năm 2021, tổng lượt khách đến Tiền Giang là 267.520 lượt, giảm 56% so với cùng kỳ, đạt 48% so với kế hoạch. Tổng doanh thu ước đạt 144 tỷ đồng. - Trong năm 2021 diện tích lũy kế đất canh tác cây sả ở Tân Phú Đông trên 2.800 ha với sản lượng thu hoạch ước đạt khoảng 42.150 tấn. Hiện, giá sả thương lái thu mua tại ruộng khoảng 5.000/kg, nông dân có lãi. - Tiền Giang có khoảng 200 ha sản xuất cá tra giống, trong đó có hơn 70% diện tích tập trung ở các huyện phía Tây, được nông dân chuyển đổi diện tích sản xuất lúa nằm ngoài đê bao hoặc các vùng trũng. - Hội đồng Thẩm tra về xây dựng nông thôn mới của huyện Châu Thành vừa tổ chức cuộc họp thẩm tra hồ sơ đạt chuẩn NTM của 2 xã Song Thuận và Bàn Long. - Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ Tịch Quỹ học bỗng Vừ A Dính tặng 555 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo xã Tân Đông, Bình Ân, Tân Điền, thị trấn Tân Hòa – huyện Gò Công Đông - Công an huyện Cái Bè tạm giữ 52 xe mô tô không rõ nguồn gốc tại tiệm cầm đồ “Duy Lộc 1” và “Duy Lộc 3” trên địa bàn thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè...