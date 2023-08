Đóng góp tích cực cho ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

(THTG) Thiết thực đóng góp cho cộng đồng xã hội, từ đầu tháng 8 đến nay, Đoàn Tình ca Bắc Sơn, thuộc Tập đoàn An Nông liên tục hưởng ứng lời mời của Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc- Công an tỉnh Tiền Giang biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân trong các “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” ở các xã trên địa bàn tỉnh với thông điệp “thông qua lời ca tiếng hát ôn lại truyền thống cách mạnh hào hùng, nâng cao ý thức người dân về trách nhiệm xây dựng quê hương, nhất là tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Đoàn tình ca Bắc Sơn phục vụ văn nghệ tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, đoàn Tình ca Bắc Sơn xây dựng chương trình biểu diễn đặc sắc với các bài hát cách mạng bất hủ xen với những bài hát đậm chất dân ca quê hương của nhạc sĩ- nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn hòa quyện cùng các bài vọng cổ từng làm say đắm lòng người của xứ Nam kỳ nên được người dân đón nhận, đã làm cho ngày hội thêm phong phú, góp phần lan tỏa tinh thần văn hóa, văn nghệ trong bối cảnh xã Thới Sơn đang trong tiến trình về đích xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023 này. Nghệ sĩ Thanh Hằng đã có thâm niên hàng chục năm đứng trên sân khấu trong và ngoài nước, nhưng cũng rất xúc động và trân trọng tình cảm của người dân xã Thới Sơn dành cho các tiết mục biểu diễn của Đoàn. Đây là kỷ niệm đẹp đối với nghệ sĩ nhưng cũng là niềm tự hào khi được hát ở sân khấu có ý nghĩa như sân khấu của ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc này.

Doanh nhân – nghệ sĩ Bích Thủy, Trưởng Đoàn tình ca Bắc Sơn, đồng thời cũng là Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông cho biết mục đích chính của Đoàn Tình ca Bắc Sơn là phục vụ văn nghệ thiện nguyện, bởi lẽ mặc dù cuộc sống xã hội ngày càng phát triển, song vẫn còn một bộ phận người dân còn chịu thiệt thòi do hoàn cảnh không may. Chia sẻ khó khăn về vật chất thì có Tập đoàn An Nông, còn chia sẻ, động viên về tinh thần thì có lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ Đoàn tình ca Bắc Sơn. Riêng trong đợt sinh hoạt chính trị “ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” của tỉnh Tiền Giang, Đoàn rất vui và vinh dự được đóng góp về tinh thần, về giải trí cho ngày hội thêm phong phú, phần nào đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ cho người dân nông thôn, từ đó góp thêm thành công cho ngày hội quan trọng của ngành công an nhân dân.

Trung tá Phan Hoàng Sơn, Phó Trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc- Công an tỉnh Tiền Giang ghi nhận sự đóng góp văn nghệ đặc sắc của Đoàn tình ca Bắc Sơn trong thành công chung của các ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Mục đích chính của đợt cao điểm sinh hoạt chính trị này là ôn lại truyền thống lực lượng công an nhân dân (19/8) và tiếp tục phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, bảo vệ trật tự xã hội mà lại có thêm phần biểu diễn văn nghệ của Đoàn là sức hút thiết thực để người dân dành thời gian đến tham gia ngày hội, qua đó giao lưu, chia sẻ, nhất là góp phần cùng các xã thực hiện đạt tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân vùng sâu đúng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước trong xây dựng hòa bình dân tộc./

Kim Nữ- Võ Duy