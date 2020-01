Doanh thu từ hoạt động du lịch Tiền Giang đạt 1.160 tỷ đồng

(THTG) Thực hiện Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy Tiền Giang về việc phát triển du lịch Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, thời gian qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nhiều giải pháp, nhằm xúc tiến quảng bá du lịch, đầu tư các cơ sở hạ tầng du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Trại rắn Đồng Tâm và cồn Thới Sơn là hai địa điểm thu hút khách du lịch khi đến với Tiền Giang. Ảnh: Công Luận

Báo cáo từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay toàn tỉnh Tiền Giang có 72 đơn vị kinh doanh lữ hành, trong đó có 17 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế, 53 đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa và 2 đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch. Trong năm 2019, tỉnh Tiền Giang đã đón nhận hơn 2,1 triệu lượt du khách, tăng 6,05% so với kế hoạch năm 2018, trong đó khách quốc tế có 850.293 lượt người, khách nội địa 1.297.924 lượt người. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1.160 tỷ đồng, tăng 16,94% so với kế hoạch năm 2018.

Tuy khách du lịch đến Tiền Giang có tăng so với kế hoạch đề ra, nhưng nhìn chung hoạt động du lịch giữa tỉnh Tiền Giang và các tỉnh trong Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long còn nhiều nét tương đồng, dễ tạo sự nhàm chán cho du khách. Do đó, để hoạt động du lịch Tiền Giang trở thành nền kinh tế mũi nhọn, thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế đến Tiền Giang với số lượng lớn và hoạt động dịch vụ chi tiêu, mua sắm hàng hóa của du khách tăng, tỉnh Tiền Giang cần nâng cấp các điểm du lịch hiện tại và đầu tư các điểm du lịch mới lạ so với các tỉnh trong khu vực.

Công Luận