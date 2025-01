Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri phường 1 TP. Mỹ Tho

*** Đoàn công tác liên ngành của tỉnh Tiền Giang kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các chợ những ngày giáp Tết. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng kết công tác năm 2024. * Bảo hiểm xã hội Tiền Giang tổng kết công tác năm 2024. * Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. * Hội Nuôi ong mật tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV. * Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri xã Tân Điền huyện Gò Công Đông. * Lãnh đạo huyện Tân Phước thăm và chúc Tết gia đình chính sách. * Lãnh đạo huyện Cai Lậy gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp. * Cầu thủ Xuân Son được tặng 2 xe ô tô tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. * Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn cho kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 6. * Cẩn trọng với môi giới kết hôn với người nước ngoài trên mạng xã hội. * Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai chiến dịch đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán. * Toàn miền Bắc rét đậm, miền Trung có mưa to một số nơi, miền Nam trời lạnh vào buổi sáng. * Vùng biển Nam Bộ gió Đông Bắc giật cấp 9, sóng biển cao 6 mét. * Tạm giữ nhân viên xe buýt và tài xế xe công nghệ ẩu đả ở quận 3. * Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng gần nửa triệu đồng 1 lượng, giá Đô la tăng. * Bệnh nhi ung thư được trải nghiệm xe buýt 2 tầng và Metro số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. * Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhận tiền, giúp sức cho doanh nghiệp khai thác cát lậu. * Thành phố Hồ Chí Minh lắp biển phụ cho rẽ phải khi đèn đỏ để tránh kẹt xe. * Ông Trần Đình Triển bị tuyên phạt 3 năm tù với tội danh: Lợi dụng quyền tự do dân chủ chống phá nhà nước. * Bắt nhóm xe ôm giành khách hỗn chiến trước cổng Bệnh viện quận Bình Thạnh. * Đại học Đồng Tháp chi gần 3 tỷ đồng thu hút Tiến Sĩ. * Tạm giữ hình sự người đàn ông 67 tuổi tấn công Cảnh sát giao thông ở Hải Phòng. * Khánh Hòa: Xảy ra án mạng, 2 vợ chồng tử vong, nghi can đang cấp cứu tại Bệnh viện. * Phú Yên: 1 người đàn ông bị khởi tố vì giả danh cán bộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. * Cúc mâm xôi Sa Đéc tràn ngập phố phường Hà Nội, giá hấp dẫn. * Thủ tướng Nga sắp thăm chính thức Việt Nam. * Lào và Việt Nam ký kết nhiều văn bản hợp tác kinh tế. * Lãnh đạo an ninh Tổng thống Hàn Quốc: Ông Yoon bị đối xử bất công. * Canada cảnh báo hậu quả nếu ông Trump áp thuế quan 25%. * Khu Altadena ở California hoang tàn như tận thế do cháy rừng. * Ông Trump tiết lộ: Ông Putin muốn gặp và chúng tôi đang sắp xếp. * Nga lo ngại khi Greenland sáp nhập vào Mỹ.