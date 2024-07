Cụm thi đua số 11 Bộ Công an sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm

(THTG) Ngày 16-7, tại Công an Tiền Giang, Cụm thi đua số 11 Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2024.

Cụm thi đua số 11 gồm Công an các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng do Công an tỉnh Sóc Trăng làm Cụm trưởng, Công an tỉnh Tiền Giang là đơn vị Cụm phó.

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2024.

Lãnh đạo dự hội nghị.

6 tháng qua, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an các tỉnh trong Cụm đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao. Hàng trăm mô hình, công trình, phần việc, sáng kiến được tổ chức thực hiện có hiệu quả trong phong trào thi đua. Điển hình như: Chương trình “Nghĩa tình ngày hạn mặn” của Công an tỉnh Tiền Giang; mô hình “Trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ” của Công an tỉnh Bến Tre; “Tổ công tác đặc biệt 123” của Công an tỉnh Sóc Trăng hoạt động hiệu quả trong tấn công, trấn áp tội phạm về đêm; Công an tỉnh Đồng Tháp với mô hình “Mỗi số nhà là đường dây nóng phòng, chống tội phạm”; Công an tỉnh Trà Vinh thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng nhà cho người nghèo của tỉnh, Công an tỉnh Vĩnh Long có mô hình “Đội hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự”…

Từ đó, tạo động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, nâng cao hiệu quả các mặt công tác trong lực lượng Công an; nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chuyên đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tổ chức thực hiện có hiệu quả trong 6 tháng qua đã góp phần giữ gìn tốt an ninh trật tự ở từng địa phương.

Một số hình ảnh tại Giao lưu thể thao nhân Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 Cụm thi đua số 11 Bộ Côn an.

Đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận, trao đổi cách làm hay, kinh nghiệm tốt trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đưa ra các giải pháp thúc đẩy phong trào, nêu cao quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua trong 6 tháng cuối năm 2024.

01 ngày trước khi tổ chức chương trình Hội nghị sơ kết, đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị – Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức giao lưu thể thao gồm 2 môn bắn súng và bóng đá. Đặc biệt, môn bắn súng, có 2 nội dung dành cho lãnh đạo Công an các tỉnh và chỉ huy, cán bộ chiến sĩ.

Trên tinh thần thi đấu sôi nổi, đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, 6 đoàn vận động viên đã tham gia giao lưu tích cực, nhiệt tình và tâm quyết, góp phần cổ vũ phong trào rèn luyện và nâng cao thể lực trong cán bộ chiến sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Nhóm PV Công an Tiền Giang