Cửa khẩu “làm hết việc chứ không hết giờ” dịp nghỉ lễ 2/9

Các mặt hàng xuất khẩu chủ gồm hoa quả tươi, nông sản, nhôm hợp kim dạng thỏi được nấu từ nhôm phế liệu, sợi cây gai xanh… Hàng nhập khẩu chủ yếu là ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô xe máy, sản phẩm từ sắt thép, nguyên phụ liệu dệt may da giày, linh kiện máy vi tính, sản phẩm điện tử.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng người đi thăm thân, du lịch… xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tăng cao so với những ngày bình thường.

Ghi nhận tại luồng xuất nhập khẩu hàng hóa cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lưu lượng phương tiện xuất nhập khẩu vẫn ổn định với khoảng 500-600 xe/ngày. Các lực lượng biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế, kiểm dịch thực vật vẫn duy trì các công tác điều hành cũng như chuyên môn theo từng vị trí công tác, đúng quy trình thủ tục.

Đại úy Trịnh Văn Bác, Phó Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết: Dịp lễ Quốc khánh 2/9, lượng người đi thăm thân, du lịch… xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có phần tăng cao so với những ngày bình thường: “Để đảm bảo an ninh trật tự khu vực hiện nay, đơn vị kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu; tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự cũng như hướng dẫn phân luồng phương tiện xuất nhập khẩu”.

Để thông quan nhanh chóng hàng hóa, lực lượng chức năng các cửa khẩu tại Lạng Sơn tiếp tục thực hiện thủ tục thông quan với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền tới các doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ các thủ tục thông quan theo quy định, chủ động trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa.

Từ ngày 1/1/2023 đến cuối tháng 8/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ước đạt gần 3 tỷ USD, tăng 70,3% so với cùng kỳ.

Ông Phùng Văn Ba, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Hải quan Tân Thanh cho biết: “Cho đến nay hoạt động xuất nhập khẩu vẫn diễn ra bình thường. Hàng hóa XNK 6 tháng vừa qua có xu hướng tăng hơn so với cùng kỳ, đặc biệt là hàng xuất khẩu. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với với các cơ quan chức năng địa bàn để làm tốt việc điều tiết hàng hóa đi qua cửa khẩu được thuận lợi nhất. Riêng đối với hàng xuất khẩu, đơn vị thường xuyên nắm bắt chính sách của phía bạn, tuyên truyền cho doanh nghiệp đảm bảo các vấn đề như đóng gói hàng hóa, khai báo vùng trồng, tem, nhãn… đáp ứng yêu cầu”.8 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ước đạt gần 3 tỷ USD, tăng 70,3% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu đạt trên 1,6 tỷ USD (tăng 274,1% so với cùng kỳ).

