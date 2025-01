(THTG) Ngày 07/01/2025, Hội LHPN và Công an thành phố Gò Công phối hợp tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết Ất Tỵ 2025, hơn 100 cán bộ Hội tham dự.

Công an và Hội Phụ nữ thành phố Gò Công tuyên truyền phòng chống tội phạm, cháy nổ, trật tự giao thông

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng Công an TP. Gò Công tuyên truyền đến cán bộ Hội, cảnh báo các vụ vi phạm về tội phạm, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn TP. Gò Công thời gian qua. Năm 2024, tại TP Gò Công xảy ra 38 vụ tội phạm ảnh hưởng an ninh trật tự, 06 vụ gây tai nạn thương tích do mâu thuẫn gia đình và các nhóm thanh thiếu niên; 08 vụ hiếp dâm trẻ em, 06 vụ tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với nhiều hình thức tinh vi, như lợi dụng danh nghĩa cán bộ, chiến sĩ Công an để hướng dẫn tra cứu thông tin cá nhân người bị hại và dễ dàng chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội…xảy ra 40 vụ lừa đảo với hình thức đặt mua sản phẩm hàng hoá, đặt bàn ăn; 08 vụ đánh bài, đá gà được khởi tố tạm giam, cảnh báo 01 vụ lừa đảo đổi đô la giả “mới” với số lượng lớn tại Agribank TP Gò Công, tiền giả với mệnh giá 500 ngàn đồng, các loại tội phạm về trộm cắp tài sản, trộm cây kiểng có giá trị lớn.

Về tai nạn giao thông xảy ra 16 vụ, nhiều vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng không đúng làn đường, không nhường đường tại nơi giao nhau, sử dụng rượu bia, không làm chủ tay lái v.v……

Công an thành phố cũng đã nhấn mạnh các nội dung mới được quy định trong Nghị định 168 của Chính Phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Trong đó mức phạt tăng cao gấp nhiều lần.

Bên cạnh đó công an còn nhắc nhở về việc đảm bảo an toàn về phòng cháy, vi phạm do tàng trữ và sử dụng pháo. Nhất là trong dịp Tết cẩn thận việc thắp nhang, đèn; sử dụng bếp gas đun nấu; sử dụng điện, vận động cán bộ Hội tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân trang bị bình chữa cháy tại nhà, các hộ kinh doanh sắp xếp hàng hoá gọn gàng, ngăn nắp, trang bị và để bình chữa cháy ở vị trí dễ nhìn thấy, sử dụng khi không may có sự cố kịp thời xử lý.

Huỳnh Cẩm – Duyên Tâm