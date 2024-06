Home | Recent Posts | Pages

Công an tỉnh Tiền Giang tổng dợt chuẩn bị sẵn sàng ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(THTG) Ngày 01/7/2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở có hiệu lực thi hành. Cùng với cả nước, trong ngày 01/7, tỉnh Tiền Giangcũng sẽ tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho buổi Lễ ra mắt đang được Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị gấp rút để Lễ ra mắt được tổ chức trang trọng, ý nghĩa và triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vào cuộc sống.

Đồng chí Đại tá Phan Văn Trảng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự tổng duyệt và kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại huyện Gò Công Tây. Ảnh: Thanh Việt

Một số hình ảnh tại chương trình tổng duyệt, chuẩn bị ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Thanh Việt

Lễ ra mắt điểm lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ được tổ chức tại huyện Gò Công Tây. Để Lễ ra mắt được tổ chức trang trọng và đúng theo hướng dẫn, Công an tỉnh đã tổ chức huấn luyện lực lượng diễn tập 03 tình huống tham gia nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở và diễu hành biểu dương lực lượng. Việc trang cấp phương tiện, công cụ hỗ trợ, trang phục… cho lực lượng này cũng đang được Công an các huyện, thị xã,thành phố phối hợp các đơn vị Công an tỉnh khẩn trương thực hiện.

Chiều 25/6/2024, Ban Giám đốc Công an tỉnh đến dự chương trình tổng duyệt và tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại huyện Gò Công Tây.

Để chuẩn bị cho Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Công an tỉnh đã tham mưu Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chế độ, chính sách của Tổ Bảo vệ ANTT; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; Kế hoạch tổ chức Lễ ra mắt; xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng này để ngay sau khi ra mắt, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Qua kiểm tra, đồng chí Đại tá Phan Văn Trảng, PhóGiám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần chủ động của Công an các đơn vị, địa phương có liên quan và Công an huyện Gò Tông Tây trong công tác chuẩn bị. Đặc biệt là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sắp được công nhận, đã tích cực luyện tập nghiêm túc, chất lượng. Đồng thời, các đồng chí Phó Giám đốc chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương gấp rút hoàn thành các điều kiện cần thiết phục vụ Lễ ra mắt cũng như bảo đảm cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đi vào hoạt động hiệu quả ngay sau Lễ ra mắt.

