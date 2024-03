Công an Tiền Giang triển khai tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông Quốc lộ 50

(THTG) Chiều 8.3, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông” trên Quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn TP. Mỹ Tho (km79 đến km88+626. Đến dự có Đại tá Phạm Quang Huy – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; Đại tá Nguyễn Minh Tân – Phó Giám đốc Công an Tiền Giang trủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông” trên Quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn TP. Mỹ Tho km79 đến km88+626 có chiều dài gần 10 km. Là tuyến nối giữa phía Tây và phía Đông tỉnh Tiền Giang, đi qua khu vực thuộc địa bàn 4 xã: Mỹ Phong, Đạo Thạnh, phường phường 9, phường 10 TP. Mỹ Tho, đoạn qua Cụm công nghiệp TP. Mỹ Tho và Trung tâm hành chính, Quảng trường Hùng Vương. Trên đoạn tuyến tránh TP. Mỹ Tho này thời gian qua công tác bảo đảm trật tự, ATGT còn những bất cập, hạn chế, chưa tương xứng với quy mô, tầm quan trọng của tuyến: đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng, ý thức chấp hành pháp luật giao thông chưa cao, tụ tập gây mất an toàn giao thông, đua, kéo xe trái phép.

Quang cảnh hội nghị triển khai tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông Quốc lộ 50. Ảnh: Võ Duy

Theo kế hoạch Mô hình được duy trì thực hiện thường xuyên, trong đó xác định từ ngày 1/2/2024 đến 30/4/2024 là cao điểm của chiến dịch truyền thông.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đóng góp nhiều ý kiến về hạn chế tồn tại của tuyến đường, ý kiến xây dựng trong công tác triển khai, theo dõi, xử lý các hành vi vi phạm khi thực hiện tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Quang Huy – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đánh giá cao Công an tỉnh Tiền Giang khi đi đầu trong triển khai mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông”, hướng đến thay đổi diện mạo, xây dựng và hình thành văn hóa giao thông. Từ hiệu quả của mô hình sẽ là ý tưởng nhân rộng ra các tỉnh thành trong cả nước thời gian tới. Đại tá Phạm Quang Huy cũng lưu ý các yếu tố để việc thực hiện mô hình đạt kết quả. Kế hoạch đáp ứng được các tiêu chí về an ninh trật tự, ATGT phải duy trì ổn định; tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm bền vững và ở mức tối thiểu. Quan trọng nhất là an toàn của người dân, nhất người dân sống ven đường tiếp xúc trực tiếp với quốc lộ. Do đó cần có sự phối họp của các đơn vị có liên quan triển khai ngay các giải pháp, trong đó cần làm tốt công tác giải tỏa hành lang, lấn chiếm lòng lề đường; vỉa hè, dãy phân cách.

Quá trình triển khai các giải pháp xây dựng mô hình phải bám sát, cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, với vai trò nòng cốt, trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên tuyến đường.

Với ý nghĩa của Mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông” trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT. Đại tá Nguyễn Minh Tân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tiếp thu ý kiến của các đơn vị, các ngành. Theo đó, nghiên cứu, khảo sát, đề xuất thêm các giải pháp để cụ thể hóa kế hoạch để quyết tâm xây dựng mô hình Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông hiệu quả./.

Thanh Xuân