Công an Tiền Giang tổng duyệt nội dung thi đấu“Khỏe vì an ninh Tổ quốc” và Hội thi điều lệnh, võ thuật

(THTG) Sau thời gian tích cực luyện tập, chiều ngày 8/10, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng duyệt các nội dung tham gia thi đấu và động viên, khích lệ tinh thần Đội tuyển Công an tỉnh Tiền Giang khởi hành đến tỉnh Lâm Đồng tham gia Đại hội “Khỏe Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI.

Một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt. Ảnh: Duy Nhựt

Đội tuyển Công an tỉnh tham gia các môn: Điều lệnh – Quân sự – Võ thuật – Bắn súng; chiến sĩ Công an khỏe, bóng đá nam, chạy ứng dụng, vượt vật cản.

Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an Nhân dân lần thứ VI sẽ diễn ra trong 2 năm 2024 – 2025 với 2 giai đoạn, tổ chức tại 6 địa phương, và được chia thành 4 khu vực. Công an tỉnh Tiền Giang tham dự hội thi tại khu vực III, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 18/10/2024 tại tỉnh Lâm Đồng với 114 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ được huy động từ các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ tham gia đội tuyển nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tham gia thi đấu đạt thành tích tốt nhất.

Bút Xanh