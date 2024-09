Công an Tiền Giang tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm về tiền giả

(THTG) Trong những tháng đầu năm 2024, tình hình tội phạm về tiền giả có những diễn biến phức tạp. Từ tháng 12/2023 đến nay, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã thụ lý điều tra 9 vụ, trong đó có 6 vụ án liên quan tiền Việt Nam giả, 3 vụ liên quan đến ngoại tệ – đô la Mỹ giả.

Qua công tác đấu tranh cho thấy, phần lớn các đối tượng đặt mua tiền giả qua mạng internet, đem về nhà cất giấu rồi mang đi tiêu thụ; hoặc giao tiền giả cho nhiều đối tượng khác để tiêu thụ. Tiền giả lưu thông ngoài thị trường, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh tiền tệ, gây nguy hiểm cho xã hội và gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong Nhân dân.

Lực lượng công an xử lý 1 vụ tàng trữ, lưu hành tiền giả trên địa bàn TP Gò Công. Ảnh: Trọng Tín – Thanh Việt

Trên địa bàn thành phố Gò Công, vào tháng 4/2024, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Sang, sinh năm 1988, ngụ phường Long Chánh, thành phố Gò Công về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả. Sang là đối tượng nghiện ma túy, không nghề nghiệp, thường xuyên tụ tập bạn bè ăn chơi lêu lỏng. Để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng, Sang nhiều lần lên mạng internet mua Đô la Mỹ giả, đem về nhà cất giấu với ý định lừa đảo người khác, đổi lấy tiền thật. Ngày 22/4, Sang đem 100 tờ tiền giả, mệnh giá 100USD đến Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thị xã Gò Công, nay là thành phố Gò Công để đổi sang tiền Việt Nam. Sang bị nhân viên ngân hàng phát hiện, báo Công an.

Lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Gò Công tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, bắt giữ Sang, thu giữ toàn bộ tang vật. Tiến hành khám xét nơi ở của Sang, lực lượng An ninh điều tra thu giữ thêm: 5.036 tờ mệnh giá 100USD và 81 tờ mệnh giá 20USD. Kết quả trưng cầu giám định, tất cả đều là tiền giả. Ngoài ra, Sang còn khai nhận: Trước khi đem đến ngân hàng để đổi, Sang đã đưa tiền giả cho 1 vài người bạn của Sang để tiêu thụ, nhưng tất cả đều không thực hiện được. Cơ quan an ninh điều tra đã hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố Nguyễn Minh Sang trước pháp luật về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Một trường hợp khác, do lười lao động, nhưng muốn có tiền tiêu xài nên Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 2004, ngụ xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy đã phạm tội “làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” và bị Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù vào ngày 24/7. Hành vi của Hùng đã xâm phạm trật tự quản lý tài chính và tiền tệ của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng cho xã hội.

Từ tháng 9/2023, Nguyễn Phi Hùng nảy sinh ý định làm tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng với mục đích lưu hành nhằm thu lợi bất chính. Để thực hiện hành vi phạm tội, Hùng lên mạng internet xem các video clip hướng dẫn cách làm tiền giả rồi mua dụng cụ, phương tiện về làm 29 tờ, tổng số 14.500.000 đồng tiền giả.

Sau đó, lợi dụng lúc chiều tối, Hùng đi mua card điện thoại ở các tiệm tạp hóa nhỏ lẻ do những người lớn tuổi bán, Hùng đưa tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng, để được lấy tiền thừa là tiền thật. Bằng thủ đoạn đó, từ ngày 6 đến ngày 9/12/2023, Hùng tiêu thụ được 7 tờ tiền giả, mệnh giá 500 ngàn đồng tại các địa điểm kinh doanh nhỏ lẻ thuộc khu vực huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy. Đến lần thứ 8 thì bị 1 chủ cửa hàng tạp hóa phát hiện tri hô, cùng người dân truy đuổi, bắt giao Công an xã Tân Hội.

Tiếp nhận vụ việc từ Công an xã Tân Hội, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Hùng, đồng thời tiến hành điều tra, xác minh, thu giữ 24 tờ tiền Việt Nam giả, mệnh giá 500 ngàn đồng cùng nhiều tang vật có liên quan và khẩn trương điều tra, làm rõ đề nghị truy tố, đưa ra xét xử.

Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm liên quan đến tiền giả nói riêng đạt hiệu quả cao rất cần sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân. Mỗi người dân cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để nhận biết tiền thật, tiền giả, phòng tránh các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Khi phát hiện tội phạm, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để có các biện pháp đấu tranh, xử lý. Không vì lợi ích của cá nhân mà tiếp tục lưu hành tiền giả trong cộng đồng, xã hội.

Ngọc Diễm