(THTG) Bộ phim kể về Bong Soon (Park Bo Young thủ vai) nhỏ bé và đáng yêu, từ khi sinh ra đã sở hữu sức mạnh siêu nhiên, có khả năng dịch chuyển, phá vỡ những đồ vật to lớn vượt quá sức người thường. Tuy nhiên, cô nàng mong muốn có thể trở thành cô gái dịu dàng, thanh lịch giống hình mẫu bạn gái lý tưởng của In Guk Doo (Ji Soo thủ vai) – chàng trai cô thầm thích.

Nhờ sức mạnh của mình, Bong Soon trở thành vệ sĩ cho người thừa kế Tập đoàn Ohsung – Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik thủ vai). Trái ngược với Guk Doo, Min Hyuk là người đàn ông hài hước, tính cách có phần lập dị.

Ba người cùng nhau hợp tác truy bắt chủ mưu của những vụ bắt cóc ở khu phố nơi Bong Soon sống. Trong quá trình tìm thủ phạm, mối tình tay ba giữa Guk Doo, Bong Soon, Min Hyuk hình thành.

Cô gái mạnh mẽ Do Bong Soon liên tục lập kỷ lục về tỷ lệ người xem cho đài JTBC với rating 9,6% – tỷ suất người xem mơ ước với một kênh truyền hình cáp. Bộ phim cũng thường xuyên đứng đầu các bảng chỉ số truyền thông.

Trong thời điểm lên sóng, Cô gái mạnh mẽ Do Bong Soon cũng trở thành một trong những bộ phim được nhắc đến nhiều nhất ở xứ Hàn bởi nội dung và dàn diễn viên xuất sắc, đặc biệt là nữ chính Park Bo Young dễ thương và “lầy lội”.

Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, “cô nàng nấm lùn” Park Bo Young còn được mệnh danh là “biểu tượng đáng yêu xứ Hàn”. Ở mọi thể loại phim điện ảnh hay phim truyền hình, cô gái bé nhỏ ấy đều gặt hái được những thành công nhất định, đưa tên tuổi ngày càng vươn xa. Những bộ phim không thể không kể tới trong sự nghiệp của Park Bo Young như Ông ngoại tuổi 30, Cậu bé người sói, Oh my ghost…

Tới Cô gái mạnh mẽ Do Bong Soon, cô cũng không làm khán giả thất vọng bởi sự nhập vai tròn trịa.

Bạn không cần phải đau đầu về những tình huống suy luận “xoắn não”, hay đắm chìm trong những cảm xúc bi thương và phức tạp với các mối quan hệ ngang trái của nhân vật chính khi xem phim. Với Cô gái mạnh mẽ Do Bong Soon, bạn sẽ bật cười thích thú trước nhiều tình huống khôi hài, đặc biệt là khi siêu năng lực được phóng ra từ cô gái nấm lùn Bong Soon. Bên cạnh đó, mối tình tay ba đầy éo le và hài hước của 3 diễn viên chính cũng đem lại những cảm xúc khó tả cho khán giả.

Nếu như bạn từng “đổ rạp” Ji Soo vì những vai diễn trầm tính đầy nội tâm trước đây, thì bạn sẽ tiếp tục tương tư không dứt anh trong bộ phim này. Hơn thế nữa, bạn còn được thấy hình ảnh một Ji soo nam tính, biết quan tâm, chăm sóc và bảo vệ mọi người, đặc biệt là cô bạn thân Bong Soon.

Liệu Do Bong Soon có kiểm soát được siêu năng lực của mình và mối tình tay ba sẽ nghiêng về ai? Câu trả lời sẽ được bật mí qua các tập phim Cô gái mạnh mẽ được phát sóng trên Truyền hình Tiền Giang.

Kính mới quý khán giả đón xem phim Cô gái mạnh mẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ 35 phút trên sóng Truyền hình Tiền Giang từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần bắt đầu từ 24/3/2021.

MT