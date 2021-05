Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang: “Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cử tri”

(THTG) Trong các buổi tiếp xúc với cử tri địa bàn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HDND) tỉnh, trình bày về chương trình hành động của mình, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 15, ứng cử trên địa bàn huyện Chợ Gạo) cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, ông sẽ đem hết trí tuệ, năng lực, tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ, dành nhiều thời gian tiếp xúc, gặp gỡ, hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế, cũng như tâm tư, nguyện vọng của cử tri để giải quyết, hoặc chỉ đạo giải quyết kịp thời trong phạm vi thẩm quyền, đúng quy định pháp luật và trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Chợ Gạo

Về trách nhiệm đối với tỉnh, ông Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, sẽ tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện 3 đột phá chiến lược đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết XI Đảng bộ tỉnh đề ra, tập trung vào 03 điểm trọng tâm gồm: Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, ban hành và thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù của tỉnh, trong phạm vi thẩm quyền cho phép, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thứ hai là tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, trong đó quan tâm 02 vùng động lực về phát triển công nghiệp là vùng công nghiệp phía Đông, vùng Đông Nam Tân Phước và tập trung giải pháp phát triển 03 vùng kinh tế – đô thị của tỉnh,gắn với phát triển thị trường bất động sản, trước hết là đối với Vùng trung tâm tỉnh, tạo sức lan tỏa; phát triển hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ trái cây. Thứ ba là tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, gắn với chỉ đạo nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số cải cách hành chính… để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đặc biệt là xây dựng bộ máy hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng tầm năng lực và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, không để gây phiền hà cho nhân dân.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng cho biết, nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, với trách nhiệm người đứng đầu bộ máy hành chính tỉnh nhà, điều mà ông hết sức quan tâm chính là tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cả ở đô thị và nông thôn. Trong đó, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng các xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đặc biệt nâng cao chất lượng, hoàn thiện hơn nữa các tiêu chí gắn với việc giữ gìn, bảo quản, khai thác hiệu quả các công trình đã được đầu tư, xây dựng đối với các xã, các huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. Song song đó, giải quyết những vấn đề, như: Tình trạng ô nhiễm môi trường, kể cả ô nhiễm về tiếng ồn; kiểm tra, kiểm soát thường xuyên an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm lo đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học – công nghệ, giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư; xử lý khai thác cát sông trái phép; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, xử lý nghiêm tệ nạn trộm, cướp, tụ tập băng nhóm, tội phạm sử dụng hung khí, đua xe trái phép, cho vay lãi nặng, ma túy…, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân; chỉ đạo chặt chẽ công tác đảm bảo an toàn, kéo giảm tai nạn giao thông; đấu tranh ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Công tác phòng chống hạn, mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh…cũng là công việc thường xuyên trong hoạt động điều hành của lãnh đạo tỉnh. Ông cho biết thêm, ngoài việc tiếp xúc cử tri theo luật định, ông sẽ dành thời gian để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

“Với vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Tiền Giang, tôi sẽ nỗ lực cùng các ngành, các cấp phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là tỉnh tự cân đối ngân sách và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới” – ông Vĩnh chia sẻ.

