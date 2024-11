Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh làm việc với Tp Gò Công về tình hình phát triển kinh tế – xã hội

(THTG) Ngày 08/11, Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với UBND thành phố Gò Công về tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tâm

9 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Giá trị sản xuất năm 2024 ước tăng trên 7% so năm 2023. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển tốt: tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt hơn 83% kế hoạch, tăng trên 8% so cùng kỳ. Thành phố có 41 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 8% so cùng kỳ. Hoạt động sản xuất công nghiệp được chú trọng phát triển với nhiều giải pháp thực hiện và đạt được kết quả cao. Giá trị sản xuất khu vực ngoài nhà nước đến nay đạt 85,53% kế hoạch; ước cả năm đạt 101,45% KH, tăng 9% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 258,814 tỷ đồng, đạt trên 104% dự toán; ước đến cuối năm 279,6 tỷ đồng, đạt 112,56% dự toán.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là hơn 161 tỷ đồng, đạt 61% KH; Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội cho người dân được đảm bảo, cải thiện. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. TP. Gò Công tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2024-2029.

Lãnh đạo TP. Gò Công và các sở ngành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tâm

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP. Gò Công kiến nghị UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn liên quan đến nhiều nội dung. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án Đường và khu dân cư hai bên đường Vành đai phía Đông đoạn 1 và dự án Đường và khu dân cư hai bên đường kênh Bến Xe về công tác thu hồi đất theo Luật Đất đai 2024. UBND tỉnh sớm có chủ trương tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà ở xã hội đường Nguyễn Trãi nối dài, để sớm triển khai thực hiện.

Bên cạnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm, bố trí vốn kế hoạch đầu tư công của tỉnh, cho chủ trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình, dự án để tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về đô thị, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông, tạo động lực phát triển và liên kết vùng cho các huyện phía Đông, như các công trình gồm: Đường Vành đai phía Tây Nam TP. Gò Công; Đường liên khu vực 01 và trục chính đô thị (song song đường Quốc lộ 50); nâng cấp mở rộng đường tỉnh 873B (đoạn từ Quốc lộ 50 phường Long Chánh đến đường huyện 98) và mở mới đường kết nối đến đường tỉnh 873; nâng cấp mở rộng đường tỉnh 873 (đoạn từ điểm cuối đường kết nối đến cầu Bình Xuân); cầu trên đường tỉnh 873B kết nối phường Long Chánh – xã Tân Trung; đường huyện 98D, 99B; cầu Nguyễn Huệ; nhà thể thao đa năng TP. Gò Công; mở rộng, tu bổ các Di tích lịch sử: Lăng Hoàng Gia; nhà Đốc Phủ Hải; mở rộng khu di tích Đền thờ Trương Định; bờ kè đoạn sông từ đường Võ Duy Linh đến Ngã ba Vàm Giồng (ngã ba kênh Salisette và sông Gò Công)…

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tâm

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế – xã hội của TP. Gò Công trong những tháng đầu năm; các chỉ tiêu tăng trưởng tốt. Chỉ đạo Thành phố tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 và cả nhiệm kỳ với tinh thần hoàn thành đạt và vượt cao nhất. Về phát triển đô thị: TP. Gò Công phối hợp với các sở, ngành rà soát lại quy hoạch chung để xem xét điều chỉnh quy hoạch đồng bộ; rà soát lại các tiêu chí, chỉ tiêu đô thị loại III để có giải pháp nâng lên trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị. Trong đó, cần xác định những công trình ưu tiên trong việc chỉnh trang đô thị. Về nguồn vốn: thành phố cần phối hợp với các sở, ngành để tranh thủ nguồn vốn Trung ương và các nguồn vốn khác. Địa phương cần tăng cường đẩy nhanh công tác đầu tư công; tiếp tục phát huy và tăng cường công tác mời gọi các dự án đầu tư; tháo gỡ, đẩy nhanh các dự án chậm tiến độ; yêu cầu lãnh đạo TP. Gò Công phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ “Dự án Khu công nghiệp Bình Đông”.

Huỳnh Cẩm