Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024

(THTG) Chiều ngày 20 – 6, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo ngành giáo dục đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại huyện Gò Công Tây và TP. Gò Công.

Đoàn đã đến kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại trường: THPT Vĩnh Bình và THPT Trương Định.

Tại các trường đặt điểm thi, sau khi nắm tình hình cụ thể công tác chuẩn bị, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các điều kiện về cơ sở vật chất như: phòng chứa đề thi, phòng chứa bài thi, phòng hội đồng, các phòng thi, phòng y tế, kiểm tra các điều kiện vệ sinh, phòng cháy chữa cháy…Theo báo cáo của Hiệu trưởng các trường, tính đến thời điểm hiện tại, các điểm thi đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, con người, các phương án dự phòng cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Phát biểu tại các điểm đến kiểm tra, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao công tác chuẩn bị tại các điểm thi; đồng thời, yêu cầu các điểm thi cần tiếp tục rà soát cơ sở vật chất cho kỳ thi, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, bám sát những yêu cầu, quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngành giáo dục tỉnh cần chú ý công tác sao in đề thi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, phòng chứa đề thi phải có camera theo dõi 24/24; chú ý phòng cháy chữa cháy, xem lại hệ thống điện. Bên cạnh đó cần quán triệt thật kỹ cho giám thị coi thi, thí sinh, có biện pháp tuyên truyền cho thí sinh tuyệt đối không đem điện thoại vào khu vực thi; cần có phân công phân việc rõ ràng cho các đội hình tiếp sức mùa thi; có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trong suốt những ngày diễn ra thi….

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28.6, tỉnh Tiền Giang có 16.316 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Toàn tỉnh bố trí 30 điểm thi với 695 phòng thi ở 11 huyện, thị, thành phố của tỉnh. Số lượng TS của tỉnh Tiền Giang tăng so với mọi năm do đó, những yêu cầu về một kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế luôn được Ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh quan tâm và đặt lên hàng đầu, đặc biệt là lưu ý đến công tác đảm bảo công bằng quyền lợi của tất cả các thí sinh dự thi…

THU THỦY- VIỆT BÌNH