Chính quyền thành phố Mỹ Tho gặp gỡ đối thoại với nhân dân

(THTG) Ngày 12-8, UBND thành phố Mỹ Tho phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa chính quyền với nhân dân thành phố năm 2024. Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi tiếp xúc với chủ đề: “Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Mỹ Tho”. Tham dự buổi tiếp xúc còn có trên 150 đại biểu là cán bộ và nhân dân các phường 4, 5, 6, 10, xã Trung An, xã Thới Sơn, xã Phước Thạnh, xã Đạo Thạnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu được lãnh đạo UBND TP. Mỹ Tho thông tin tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.

Dịp này, cán bộ và nhân dân các phường, xã còn đóng góp nhiều ý kiến như: có giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm lừa đảo qua mạng và những việc người dân cần thực hiện khi bị chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng; việc triển khai các biện pháp và mô hình phòng, chống tội phạm, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống tội phạm; cho biết cách nhận biết và phòng ngừa đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả mạo biên lai chuyển tiền thành công và sử dụng công nghệ giả giọng nói, hình ảnh cán bộ công an để gọi điện thoại lừa đảo (video call); những giải pháp phòng ngừa và hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố; biện pháp giải quyết tình trạng cho vay nặng lãi; các biện pháp giải quyết, xử lý hiệu quả các đối tượng, tội phạm ma túy, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; ngành chức năng có biện pháp gì để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn…

Các ý kiến đóng góp của đại biểu được lãnh đạo UBND TP. Mỹ Tho và Công an thành phố trả lời thỏa đáng; một số ý kiến khác được UBND TP. Mỹ Tho chỉ đạo các phòng, ban, ngành thành phố tiếp tục xem xét hỗ trợ, giải quyết theo thẩm quyền.

Thanh Tùng