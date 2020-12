Champions League bào mòn sức lực đại gia

+ TP Mỹ Tho giám sát hoạt động triển khai Chiến dịch cao điểm người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết. + Nông dân huyện Tân Phước xuống giống được gần 5.000 ha lúa vụ Đông xuân, giảm 300ha so kế hoạch + Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn cho hơn 120 cán bộ về công tác tiêm chủng mở rộng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh + Trên địa bàn huyện Tân Phước có 295 hộ và 7 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm với tổng đàn vật nuôi trên 1,1 triệu con + Tổng thu ngân sách nhà nước cả năm tại tỉnh Tiền Giang ước thực hiện 10.446 tỷ đồng, đạt 93,95 so với dự toán; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,5% so với cùng kỳ...