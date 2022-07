Cao ủy Châu Âu thăm HTX Mỹ Tịnh An

(THTG) Ngày 13-07, Đoàn Cao ủy phụ trách nông nghiệp của Ủy ban Châu Âu và Đại sứ EU tại Việt Nam đến thăm và tham quan vùng trồng thanh long của Hợp tác xã (HTX) Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo nhằm thúc đẩy mối quan hệ thương mại về nông sản.

Cao ủy Châu Âu làm việc và tham quan HTX Mỹ Tịnh An. Ảnh: Nguyễn Phong

Tại Hợp tác xã Mỹ Tịnh An, lãnh đạo Sở nông nghiệp- phát triển nông thôn tỉnh và lãnh đạo huyện Chợ Gạo cảm ơn tấm thịnh tình của đoàn công tác dành cho Việt Nam nói chung và HTX Mỹ Tịnh An nói riêng, đồng thời chia sẻ nhiều thông tin về lợi thế của ngành hàng trái cây Tiền Giang cũng như tiềm năng to lớn về trái thanh long Chợ Gạo. Riêng HTX Mỹ Tịnh An được thành lập từ năm 2009 và hiện có 100 thành viên sản xuất khoảng 100 ha thanh long, áp dụng chung một quy trình kỹ thuật, cùng đạt chất lượng theo chuẩn Global GAP. Hiện HTX đã xuất khoảng 20% sản lượng vào thị trường Châu Âu, còn rất khiêm tốn so với tiềm năng đạt tổng sản lượng trên 4.000 tấn/năm. Sau cuộc gặp gỡ này, HTX mong muốn ngài cao ủy và đoàn công tác kết nối HTX với các đối tác Châu Âu để gia tăng kim ngạch xuất khẩu thanh long vào thị trường Châu Âu. Đơn vị cam kết thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về chất lượng sản phẩm và về kiểm dịch thực của của quốc gia nhập khẩu.

Tham quan vùng trồng thanh long đạt chất lượng theo chuẩn Global GAP. Ảnh: Nguyễn Phong

Sau khi tham quan thực tế vùng trồng và cơ sở sơ chế, đóng gói thanh long của HTX, đoàn công tác bày tỏ niềm tin về chất lượng sản phẩm và ghi nhận tinh thần lao động hăng say, nhạy bén, hòa nhập quốc tế của HTX Mỹ Tịnh An. Ngài Cao ủy cảm ơn và trân trọng mối quan hệ thương mại song phương với Việt Nam nói chung và tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua, đồng thời hứa sẽ thúc đẩy hơn nữa việc nhập khẩu trái thanh long nói riêng và các loại trái cây Tiền Giang trong thời gian tới./

Kim Nữ