Cần sớm khắc phục khẩn cấp điểm sạt lở gây “hố tử thần” tại Cái Bè, Tiền Giang

- 8 năm tù cho đối tượng Nguyễn Văn Lâm về tội tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. - Miền Nam nắng nóng 39 độ C, miền Bắc mưa nắng thất thường vì đang giao mùa. - Giá dừa tăng, hiện thương lái đến tận vườn thu mua với giá: từ 65.000-70.000 đồng/chục. - Cải cách tiền lương, 4-6 năm tới lương hưu có thể tăng đến 50% - Nhiều ý kiến ủng hộ cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe. - Trung Quốc dẫn đầu về số dự án FDI đầu tư mới vào Việt Nam trong quý 1. - Vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma tuý: Tiền giao dịch ma túy trên 25.000 tỉ đồng - Đình chỉ một phó đội trưởng Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) sau vụ việc một người tử vong sau khi lên làm việc với công an theo giấy triệu tập. - Chia tay HLV Troussier, VFF không phải đền bù một khoản tiền lớn. - Giá cà phê nhân xô hiện lập đỉnh 98.100 đồng/kg, cao nhất mọi thời đại. - Bệnh lây truyền từ động vật sang người đang diễn biến phức tạp...