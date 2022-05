Các xã nào của Tiền Giang đủ điều kiện thực hiện đăng ký xe 02 bánh?

(THTG) Thực hiện quy định của Bộ Công an về phân cấp công tác đăng ký xe; từ ngày 21/5/2022 Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đủ điều kiện sẽ tiến hành thực hiện đăng ký, cấp biển số xe 2 bánh (kể cả xe máy điện).

Từ ngày 21/5/2022, thủ tục cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của tỉnh Tiền Giang sẽ được thực hiện tại 107 Công an cấp xã đủ điều kiện. Ảnh: Việt Bình

Theo đó, Công an cấp xã sẽ tổ chức đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở, hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương. Địa điểm đăng ký tại sở Công an các xã, phường, thị trấn, cụ thể:

– Tại Thị xã Cai Lậy gồm: Phường 1, xã Mỹ Hạnh Đông, xã Mỹ Phước Tây, xã Tân Hội, xã Nhị Quý.

– Thị xã Gò Công tại: Phường 1, Phường 3, Phường 4, Phường 5, xã Long Hưng, xã Long Thuận, xã Long Hòa, xã Bình Đông, xã Bình Xuân, xã Tân Trung.

– Trên địa bàn huyện Cái Bè gồm: xã Đông Hòa Hiệp, xã An Cư, xã Hòa Khánh, xã Thiện Trí, xã Mỹ Đức Đông, xã Mỹ Đức Tây, xã An Thái Đông, xã An Thái Trung, xã An Hữu, xã Hòa Hưng, xã Tân Thanh, xã Tân Hưng, xã Mỹ Lương, xã Mỹ Lợi A, xã Mỹ Lợi B, xã Mỹ Trung, xã Hậu Thành, xã Hậu Mỹ Trinh, xã Hậu Mỹ Bắc A, xã Hậu Mỹ Bắc B, xã Thiện Trung.

– Huyện Cai Lậy: xã Phú An, xã Cẩm Sơn, xã Hội Xuân, xã Tân Phong, xã – Long Trung, xã Tam Bình, xã Phú Cường, xã Thạnh Lộc, xã Mỹ Thành Nam, xã Phú Nhuận, xã Ngũ Hiệp, xã Mỹ Long, xã Long Tiên.

– Huyện Châu Thành: xã Bình Trưng, xã Điềm Hy, xã Đông Hòa, xã Kim Sơn, xã Long An, xã Long Định, xã Long Hưng, xã Nhị Bình, xã Tam Hiệp, xã Tân Hội Đông, xã Tân Hương, xã Tân Lý Đông, xã Tân Lý Tây, xã Thạnh Phú, xã Thân Cữu Nghĩa, xã Vĩnh Kim.

– Huyện Tân Phước có các xã Phước Lập, Tân Hòa Thành, Phú Mỹ.

– Huyện Chợ Gạo gồm: xã Bình Phan, xã An Thạnh Thủy, xã Bình Phục Nhứt, xã Long Bình Điền, xã Đăng Hưng Phước, xã Song Bình, xã Thanh Bình, xã Phú Kiết, xã Mỹ Tịnh An, xã Tân Bình Thạnh, xã Bình Ninh, xã Hòa Tịnh, xã Lương Hòa Lạc, xã Trung Hòa, xã Tân Thuận Bình, xã Hòa Định.

– Huyện Gò Công Đông: xã Tân Thành, xã Tăng Hòa, xã Bình Nghị, xã Phước Trung, Tân Đông, Bình Ân, Thị trấn Vàm Láng, Kiểng Phước, Gia Thuận, Tân Điền, Tân Phước.

– Huyện Gò Công Tây: xã Bình Tân, Long Bình, Vĩnh Hựu, Thạnh Nhựt, Bình Nhì, Đồng Thạnh, Đồng Sơn, Bình Phú, Thạnh Trị.

– Huyện Tân Phú Đông: xã Tân Thới, Tân Phú, Phú Đông.

Công an tỉnh Tiền Giang cũng cho biết đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú ngoài các địa phương (cấp xã nêu trên) thực hiện đăng ký xe tại Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an các huyện, thị xã nơi mình cư trú.

Có 107 Công an cấp xã đủ điều kiện cấp biển số xe 2 bánh Qua rà soát, tỉnh Tiền Giang có 107 đơn vị Công an cấp xã đủ điều kiện thực hiện công tác đăng ký, cấp biển số xe môtô, xe gắn máy, xe máy trên địa bàn theo Thông tư số 15 ngày 06/4/2022 của Bộ Công an quy định một số mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông, bắt đầu từ ngày 21/5/2022. Theo đó Công an tất cả các huyện, thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang sẽ thực hiện công tác đăng ký, cấp biển số xe ôtô, xe máy kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình. Đồng thời, thực hiện công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại cấp xã nơi Công an cấp huyện đặt trụ sở và cấp xã chưa đủ điều kiện phân cấp đăng ký xe môtô. Riêng Công an thành phố Mỹ Tho thực hiện công tác đăng ký xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Đối với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang sẽ thực hiện đăng ký, cấp biển số đối với xe ôtô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe kết cấu tương tự nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn tỉnh và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại thành phố Mỹ Tho.

Mạnh Cường