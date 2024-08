(THTG) Ngày 02-8, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tiền Giang phối hợp với Trung tâm VNPT – IT Khu vực 5 tại Tiền Giang và các Đồn Biên phòng tổ chức trao học bổng và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” nhân dịp chuẩn bị bước vào năm học mới 2024-2025.

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao học bổng cho 32 em trong chương trình ” Nâng bước em tới trường”. Trong đó 22 em do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đỡ đầu, 10 em do Đoàn thanh niên phụ trách. Đồng thời BĐBP tỉnh đã trao thưởng cho 15 em học sinh có thành tích xuất sắc, giỏi và trao tiền hỗ trợ cho 02 “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Tổng kinh phí trao học bổng và trao thưởng là: 117.500.000 đồng. Ngoài ra, Hội phụ nữ BĐBP tỉnh và Trung tâm VNPT – IT Khu vực 5 cũng đã hỗ trợ 32 phần quà gồm cập học sinh, tập vở và dụng cụ học tập với tổng số tiền 17.000.000 đồng.

Bộ đội Biên phòng Tiền Giang trao học bổng “Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Đước biết, qua tổng kết năm 2023 – 2024, trong 32 em của chương trình “Nâng bước em tới trường” có 9 em đạt loại Xuất sắc, 6 em đạt loại Giỏi, 9 em đạt loại Khá; còn 02 em là “Con nuôi Đồn Biên phòng” thì có 1 em đạt loại Xuất sắc.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các đơn vị trong năm học tới tiếp tục triển khai tốt chương trình “Nâng bước em tới trường và Con nuôi Đồn Biên phòng”; thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, động viên, thăm hỏi, kèm cặp các cháu. Tuyên truyền vận động các ngành, lực lượng, các nhà hảo tâm và nhân dân hưởng ứng, ủng hộ, trao tặng nhiều phần quà cho các em nhằm giúp đỡ các em có cơ hội được cắp sách đến trường góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, qua đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tin và ảnh: Đoàn Phát