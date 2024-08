Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(THTG) Ngày 02-8, liên ngành Công an tỉnh – Hội Nông dân tỉnh – Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến đối với hội viên Nông dân – Hội viên Cựu chiến binh – Hội viên Phụ nữ có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giai đoạn 2019 – 2024.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Giám đốc Công an tỉnh – Đại tá Phan Hùng Mãnh – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đồng chủ trì Hội nghị và đại diện lãnh đạo của 04 ngành: Công an – Nông dân – Hội viên Cựu chiến binh – Hội viên Phụ nữ cùng tham dự.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 5 năm qua, 4 ngành đã phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, nổi bật là công tác phối hợp tuyên truyền, vận động. Qua đó Nhân dân đã cung cấp hơn 4.000 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an lập hồ sơ, xử lý gần 3.900 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt bắt được 3 đối tượng truy nã…

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Đồng thời, 4 ngành cũng đã phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nhiều mô hình thu hút đông đảo hội viên và Nhân dân tham gia. Tiêu biểu như: Mô hình “Văn phòng tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ”; Câu lạc bộ “Phòng, chống ma túy từ gia đình”; “Chi hội 5 không, 3 sạch”; “Tổ Phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; “Câu lạc bộ tình thương và trách nhiệm”; “Tuyến đường Cựu chiến binh tự quản”; mô hình “Chi Hội nông dân tự phòng, tự quản, tự công khai”; mô hình “Nông dân với pháp luật”…

Tại hội nghị có 6 ý kiến tham luận nêu biện pháp, cách làm hay và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian tới.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có hoàn cảnh xuất sắc.

Dịp này, có 79 tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2019-2024 được Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen và Giấy khen.

Đặng Thanh – Thanh Việt