Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang chúc Tết lực lượng vũ trang

(THTG) Chiều ngày 21-01, ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang dẫn đầu đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang thăm và tặng quà Tết cho các đơn vị lực lượng vũ trang. Ảnh: Trần Liêm

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp quan trọng của các lực lượng vũ trang nói chung vào thành tựu của tỉnh; nhất là thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định khu vực biên giới biển của tỉnh trong năm 2019 của các đơn vị. Bí thư Tỉnh ủy đã đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị, đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2020; đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, có sự phối hợp tốt giữa các lực lượng với nhau nhằm bảo vệ sự bình yên cho quê hương, tạo điều kiện để cho nhân dân được vui Xuân, đón Tết.

Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, ông Nguyễn Văn Danh đã trao tặng mỗi đơn vị một phần quà và chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình đón một xuân vui vẻ, nhiều hạnh phúc, thành công và thắng lợi mới.

Mạnh Cường