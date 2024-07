6 tháng đầu năm, cả nước giảm hơn 700 người chết vì tai nạn giao thông

(THTG) Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thì trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc đã xảy ra hơn 12.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 5.200 người, bị thương gần 9.600 người.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Ảnh: Việt Bình

So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2023, tai nạn giao thông tăng hơn 1.800 vụ, giảm hơn 700 người chết và tăng trên 2.700 người bị thương (chưa tính số liệu của lĩnh vực hàng không vì đặc thù riêng). Trong đó, đường bộ xảy ra hơn 12.200 vụ, làm tử vong gần 5.200 người, bị thương khoảng 9.584 người; so với cùng kỳ năm trước số vụ tăng gần 18%, số người chết giảm khoảng 12% và số người bị thương tăng hơn 39%. Đường thủy xảy ra 27 vụ, làm chết 15 người, bị thương 5 người; tăng 4 vụ, giảm 1 người tử vong và tăng 5 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tháng 6/2024, toàn quốc xảy ra gần 1.900 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 800 người chết và khoảng 1.400 người bị thương. So với tháng cùng kỳ năm 2023, tăng 140 vụ, giảm gần 100 người chết và tăng khoảng 200 người bị thương.

Mạnh Cường