Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Lễ khởi công Nhà ở xã hội cho công nhân tỉnh Đồng Tháp

(THĐT) Ngày 26/7, Ban Quản lí dự án công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khởi công công trình nhà ở xã hội công đoàn cho công nhân, người lao động thuê thuộc Dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh buổi lễ khởi công

Đến dự có ông Lê Minh Hoan – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Lê Quốc Phong – Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Đồng Tháp.

Dự án được triển khai theo Quyết định số 655 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ trên diện tích 3 ha với 4 lốc nhà cao 8 tầng có tổng diện tích sàn 38.460 mét vuông, có 526 căn hộ cho thuê khép kín với các thiết bị, nội thất cơ bản; có 2 nhà xe cao 2 tầng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác, với tổng mức đầu tư là 449 tỷ đồng.

Lễ khởi công công trình nhà ở xã hội công đoàn cho công nhân, người lao động thuê

Công trình nhà ở xã hội này sẽ đóng góp thiết thực cho tỉnh Đồng Tháp trong việc hiện thực hoá mục tiêu xây dựng 13.900 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo nhiệm vụ Chính phủ giao trong đề án thực hiện ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trên phạm vi cả nước. Đây cũng là dự án trọng điểm của tỉnh trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại Lễ khởi công,

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến phát triển công nghiệp, thương mại ở tỉnh Đồng Tháp, nhất là dành nhiều chính sách để tạo việc làm và chăm lo đời sống cho công nhân lao động. Công trình này có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết một phần khó khăn về nhà ở, phục vụ đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Đồng Tháp, qua đó tạo không khí thi đua hăng say lao động, sản xuất của công nhân, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự địa phương. Phó thủ tướng tin tưởng rằng với trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, nhiệt tình và sự nỗ lực của các đơn vị, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, góp phần trực tiếp vào việc nâng cao đời sống cho công nhân lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, vững bước cùng cả dân tộc trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của một dân tộc phồn vinh, hạnh phúc.

Kim Nữ – Lê Long