28 bị cáo trong đường dây ma tuý Oanh “Hà” bị đề nghị án tử hình

*** Tỉnh ủy Tiền Giang tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xấu độc và tổng kết công tác thông tin đối ngoại. * Công an huyện Châu Thành khởi tố và bắt khẩn cấp tài xế lùi xe cán chết người trong khu Công nghiệp Tân Hương. * Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang công nhận xã Song Thuận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. * Từ ngày 28 đến 29/12, tại thành phố Mỹ Tho diễn ra Hội thi Sắc màu hoa lan và trưng bày hoa lan phục vụ du khách. * Từ ngày 27 đến ngày 31/12 sẽ diễn ra Lễ hội “Hủ tiếu Mỹ Tho – Tinh hoa từng sợi gạo” sẽ diễn ra tại Công viên Tết Mậu Thân thành phố Mỹ Tho. * Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Phước tổ chức hội thảo chuyên đề Sản xuất khóm an toàn, bền vững. * Huyện Cai Lậy tổng kết công tác phòng chống dịch bệnh năm 2024. * Hội Người cao tuổi huyện Chợ Gạo tổng kết hoạt động Hội năm 2024. * 117 học sinh Trường Tiểu học Ấp Bắc xã Tân Phú thị xã Cai Lậy được tặng nón bảo hiểm. * Hội Cựu Chiến binh huyện Tân Phú Đông bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội cho quân nhân xã Tân Phú. * Thành phố Gò Công triển khai các giải pháp thu gom rác trên địa bàn thành phố. * Xã Tân Hưng huyện Cái Bè khánh thành cầu giao thông nông thôn. * Nam Định: Công an phá đường dây cá độ bóng đá với giá trị giao dịch khủng – hàng trăm tỷ đồng. * Bộ Y tế đề xuất phạt người hút thuốc lá điện tử. * Bình Dương xảy ra án mạng trong đêm. * An Giang: Bộ đội Biên phòng phát hiện 12 kg vàng quấn vào phần đuôi chiếc vỏ lãi. * Festival sản phẩm OCOP tại Đà Lạt, nơi hội tụ các sản vật nổi tiếng cả nước. * Bình Dương triệt phá đường dây vận chuyển pháo lậu, thu giữ hàng trăm kg. * Bà Rịa Vũng Tàu: Sau va chạm với ô tô chở công nhân, xe tải lao vào nhà dân ở Phú Mỹ làm 2 người tử vong. * Xây dựng Tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát đẹp nhất Việt Nam. * Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng cơ chế sát hạch thường xuyên để sàng lọc đội ngũ cán bộ, công chức. * Kiên Giang có Tiến sĩ kinh tế giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. * Ông Trịnh Văn Quyết xin hoãn phiên tòa vì đang bệnh nặng, đã nộp tiền khắc phục hậu quả 600 tỷ đồng. * Đắk Lắk: Công an phát hiện 6 cơ sở dùng hóa chất độc hại sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ cung cấp cho các chợ đầu mối. * Bà Rịa Vũng Tàu: Bắt tài xế ngủ gật gây tai nạn làm 2 người tử vong. * Anh truy quét các tiệm nail, sửa xe… bắt gần 800 người lao động bất hợp pháp. * Máy bay chở 62 người đến Nga bị rơi. * Mỹ phẩn nộ vì Nga tấn công bằng tên lửa hành trình trong đêm Giáng sinh, ông Biden quyết viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine. * 32 người còn sống sót trong vụ máy bay rơi ở Nga nghi do va chạm phải chim trời. * Phát hiện thi thể trong khoang bánh xe máy bay tại Hawii. * Hãng Hàng không Japan Airline của Nhật Bản bị tấn công mạng.