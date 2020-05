Vấn đề phòng chống hạn mặn được cử tri quan tâm phản ánh đến các Đại biểu Quốc hội

(THTG) Ngày 07-5, các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp tục tiếp xúc với cử tri nhằm lắng nghe ý kiến và tâm tư nguyện vọng của cử tri, đồng thời thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV sắp tới.

Tại huyện Cai Lậy, Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang, đơn vị bầu cử số 1 gồm: ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang và bà Nguyễn Kim Tuyến – Quyền Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tam Bình.

Cử tri kiến nghị những vấn đềquan tâm về tình hình hạn mặn, an ninh trật tự, ma túy tại địa phương. Ảnh: Trọng Hiếu

Trước diễn biến phức tạp và gay gắt của hạn mặn mùa khô năm 2020, tính đến nay, chỉ tính riêng xã Tam Bình, huyện Cai Lậy đã có khoảng 300 hecta diện tích sầu riêng bị ảnh hưởng và chết do hạn mặn. Từ thực tế trên, cử tri kiến nghị Đại biểu Quốc hội, chính quyền địa phương có giải pháp phòng, chống hạn mặn nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất trong nhân dân. Ngoài ra, nhiều cử tri cũng quan tâm kiến nghị đến đại biểu Quốc hội, chính quyền địa phương về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy ở nông thôn, trường học; cần xử lí răn đe, thích đáng đối với đối tượng tham gia giao thông có hành vi nẹt pô, đua xe trái phép; chế độ phụ cấp cho người cao tuổi; vấn đề về bảo hiểm y tế…

Tại Thị xã Cai Lậy, sau khi nghe Đại biểu Quốc hội thông tin về chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, cử tri xã Nhị Quý bày tỏ sự đồng tình với các chương trình, nội dung kỳ họp, đồng thời kiến nghị Quốc hội về lâu dài cần có giải pháp ngăn mặn trữ ngọt, nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất trong nhân dân. Ngoài ra, các vấn đề về chế độ chính sách người có công; nâng cấp, xây dựng mới tuyến đường liên ấp; công tác chi trả cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ; tính răn re pháp luật đối với tội phạm ma túy… cũng được nhiều cử tri quan tâm kiến nghị.

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang đã thông tin đến cử tri về những giải pháp trước mắt và lâu dài trong công tác phòng chống hạn mặn, chia sẻ trước những khó khăn của bà con trước tình hình đại dịch Covid-19, diễn ra thời gian qua trên địa bàn tỉnh, đồng thời ghi nhận các ý kiến, kiến nghị sát đáng của bà con. Riêng đối với một số kiến nghị của cử tri vượt thẩm quyền sẽ được đoàn tổng hợp ghi nhận gửi đến các bộ, ngành chức năng xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới.

Tại huyện Tân Phước và Châu Thành, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Tiền Giang gồm các đại biểu Nguyễn Hoàng Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và đại biểu Nguyễn Thanh Hải – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước và xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Quang cảnh tiếp tiếp xúc của ĐBQH với cử tri xã Hưng Thạnh, huyện Châu Thành. Ảnh: Công Luận Các đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đã thông tin đến các cử tri nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV, đồng thời lắng nghe các ý kiến đóng góp của cử tri về các vấn đề có liên quan đến công tác phòng chống hạn mặn, bảo hiểm xã hội, phòng chống tham nhũng, thực thi pháp luật nghiêm minh cho mọi đối tượng công dân và các vấn đề có liên quan đến công tác an sinh xã hội.

Công Luận