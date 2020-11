UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp thành viên tháng 10/2020

(THTG) Chiều ngày 05-11, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp thành viên UBND tỉnh, nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội trong tháng 10 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2020. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì có ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Lê Văn Nghĩa và ông Trần Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh cuộc họp thành viên tháng 10/2020 của UBND tỉnh. Ảnh: Bá Thủy

Theo đánh giá chung, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 vừa qua, đó là Tiền Giang đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhìn chung ổn định, tuy nhiên một số loại trái cây tiêu thụ khó khăn; xuất khẩu thủy sản còn hạn chế, giá xuất khẩu thấp, nhất là chế biến cá tra, do dịch Covid-19. Các chính sách hỗ trợ nông dân trong công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai kịp thời, giúp ổn định sản xuất. Trong tháng 10, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng thực hiện 6.111 tỷ đồng, tăng 0,8% so tháng trước và tăng 14,7% so cùng kỳ. Xuất khẩu hàng hóa thực hiện 287 triệu USD, tăng 19,2% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng thực hiện 1.090 tỷ đồng, đạt 79% dự toán năm và bằng 89% so cùng kỳ; riêng thu nội địa được 8.599,4 tỷ đồng, đạt 79,6% dự toán, bằng 89,4% so cùng kỳ… Đặc biệt, trong tháng 10, Tiền Giang có thêm 03 xã được công bố đạt chuẩn xã nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 107/143 xã nông thôn mới, chiếm 74,8%.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bá Thủy

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành đã thông qua Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Tân Phú Đông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tiền Giang.

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cùng những kết quả đã đạt được trong tháng 10 vừa qua. Về nhiệm vụ trong 02 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2020 đạt kết quả, với 3 tiêu chí phát triển, tăng trưởng bền vững, xây dựng xã hội, môi trường bền vững, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thu Thủy