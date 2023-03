UBND tỉnh Tiền Giang làm việc với huyện Chợ Gạo về tình hình phát triển kinh tế xã hội 2023

- Cái Bè tiêu hủy gần 50 tấn heo bị dịch tả Châu Phi và gia cầm nhiễm bệnh cúm A/H5N1. - Sông bao bọc cù lao Tân Long đang bị sạt lở rất nặng nề, có những vị trí xói lở từ 5 đến 10 mét/năm. - Bình quân 1.000 m2 nuôi cá kiểng thu được lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng/đợt, cao hơn nhiều so với các loại hình nuôi trồng khác. - Tiền Giang cần tuyển dụng 73 công chức trong năm 2023, trong đó có 12 vị trí tại các cơ quan khối Đảng và 61 vị trí tại các cơ quan khối nhà nước . - Giá sầu riêng hiện còn từ 75 đến 80 ngàn đồng/kg, giảm khoảng 20% so với tháng trước. - Tiền Giang phấn đấu 100% người tham gia BHXH cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID. - Huyện Châu Thành đạt 4/9 tiêu chí nông thôn mới, 5 tiêu chí chưa đạt là Quy hoạch, Giao thông, Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Môi trường và Chất lượng môi trường sống. - Từ hôm nay (22/3) ô tô mới được miễn đăng kiểm, xe cũ được kéo dài thời hạn đăng kiểm. - Từ tháng 8/2022, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm của Việt Nam vượt Thái Lan, Ấn Độ và ở mức cao nhất thế giới. - Công an Bạc Liêu đồng loạt kiểm tra các điểm kinh doanh của Công ty F88. - 7 triệu người sống trong vùng sốt rét lưu hành, tập trung chủ yếu ở tỉnh Lai Châu, Bình Phước và một số tỉnh ở miền Trung, Tây Nguyên...