Từ ngày 22-8, phương tiện vận tải “luồng xanh” ở 25 tỉnh thành phía Nam phải thực hiện khai báo y tế

(THTG) Từ 22 giờ ngày 22/8/2021, tất cả các phương tiện vận tải “luồng xanh” khi đi qua các chốt kiểm soát dịch tại 25 tỉnh, thành phố phía Nam, phải thực hiện khai báo y tế trên hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra tại chốt kiểm dịch. Ảnh: Việt Bình

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an về phòng, chống dịch COVID-19, ngày 22/8, các đơn vị liên quan của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải đã có buổi họp bàn và thống nhất, từ 22 giờ ngày 22/8, tất cả các phương tiện vận tải luồng xanh khi đi qua các chốt kiểm soát dịch tại 25 tỉnh, thành phố phía Nam, phải thực hiện khai báo y tế trên hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Việc kê khai, kiểm tra và truy vết khi công dân đi qua các trạm kiểm soát dịch bệnh trên https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. được thực hiện theo 4 bước:

Bước 1: Truy cập vào Hệ thống quản lý tờ khai y tế theo địa chỉ website: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. hoặc quét mã QR code bằng ứng dụng Zalo hoặc ứng dụng quét mã QR code để vào biểu mẫu khai báo y tế. Trường hợp công dân không có điện thoại Smartphone để khai báo, cán bộ trạm kiểm soát phát phiếu khai báo y tế theo mẫu do Bộ Công an xây dựng cho người dân kê khai.

Bước 2: Đọc kỹ và điền chính xác các thông tin vào các ô trong biểu mẫu khai báo ( ô có dấu sao “*” biểu thị việc bắt buộc phải nhập).

Bước 3: Nhập mã xác thực vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo

Bước 4: Nhấn nút “Gửi đi ”, chờ cho đến khi màn hình sẽ xuất hiện thông báo mã QR code công dân chụp lại màn hình để lưu mã.

Hiện Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất sử dụng 1 mã QRcode, 1 tờ khai y tế với việc khai báo thông tin đơn giản trên nền tảng dữ liệu dân cư đảm bảo tính chính xác; đồng thời giúp việc truy vết F0, F1, F2 và hỗ trợ các chốt kiểm soát nhanh nhất.

Mạnh Cường