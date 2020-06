(THTG) Ngày 08-6, Thượng tá Phạm Thế Kim – Phó Trưởng Công an Tp. Mỹ Tho ký công văn về việc truy tìm người có liên quan trong vụ tai nạn giao thông đường bộ, xảy ra ngày 24/5/2020, trên đường Ngô Gia Tự, thuộc xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, làm 01 người tử vong.

Theo công văn, Công an thành phố Mỹ Tho đang thụ lý điều tra vụ “Tai nạn giao thông đường bộ” xảy ra ngày 24/5/2020 tại đường Ngô Gia Tự, thuộc xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nội dung vụ việc như sau: Vào khoảng 18 giờ 00 phút ngày 24/5/2020, anh Nguyễn Tiến Lăng, sinh năm 1956, ngụ ấp Chợ, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điều khiển xe mô tô biển số 63F1-2566 lưu thông trên đường Ngô Gia Tự, đến cột đèn số 88 thuộc ấp Chợ, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 59K1-529.59 do một nam thanh niên điều khiển. Cú va chạm đã làm cho 02 xe bị ngã, anh Lăng bị thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 120, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. Đến sáng ngày 25/5/2020, anh Lăng tử vong, còn người nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 59K1-529.59 (loại xe Suzuki Sport, màu trắng, đen) sau khi xảy ra tai nạn, đã rời khỏi hiện trường, nên không xác định được danh tính.

Qua vụ việc trên, do chưa xác định được người điều khiên xe mô tô biển số 59K1-529.59 là ai, vì sao khi xảy ra tai nạn, người này rời khỏi hiện trường, đến nay chưa đến Công an thành phố Mỹ Tho liên hệ làm việc, nên Công an thành phố Mỹ Tho đề nghị người điều khiển xe mô tô, biển số 59K1-529.59 gây ra vụ tại nạn nói trên, đến Công an Tp. Mỹ Tho giải quyết.

Mọi thông tin xin liên hệ Thượng úy Vũ Quốc Thái – Điều tra viên Đội Điều tra tổng hợp Công an thành phố Mỹ Tho. Số điện thoại: 02733.998838, 038.3398187.

P.H