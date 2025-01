Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Mười chúc Tết cơ quan đơn vị, gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Cai Lậy

(THTG) Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, ngày 22/01/2025, Ông Nguyễn Văn Mười – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tiền Giang đi thăm và tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các cơ quan đơn vị tại huyện Cai Lậy.

Ông Nguyễn Văn Mười – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tiền Giang đã đến chúc Tết Huyện ủy Cai Lậy, Sở Chỉ huy thống nhất và Phòng khám đa khoa Quân – Dân y.

Đoàn đã đến chúc Tết Huyện ủy Cai Lậy, Sở Chỉ huy thống nhất và Phòng khám đa khoa Quân – Dân y. Tại các nơi đến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Mười chúc mừng năm mới, chúc mừng những kết quả đạt được trong năm 2024 và biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền huyện Cai Lậy, cùng các đơn vị. Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Cai Lậy tiếp tục quan tâm chăm lo cho Nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, tiết kiệm, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Các đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Qua đó, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Mười – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tiền Giang đến thăm và tặng quà các hộ gia đình chính sách tại xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đoàn đến thăm và tặng quà các hộ gia đình chính sách tại xã Phú Nhuận

Tại các gia đình đến thăm, Ông Nguyễn Văn Mười cùng đoàn công tác đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy gửi lời chúc các gia đình chính sách, có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tích cực lao động, sản xuất, tham gia các phong trào thi đua ở địa phương. Chúc các gia đình đón Tết cổ truyền Ất Tỵ vui tươi và đầm ấm.

Nhân dịp chúc Tết tại huyện Cai Lậy, ông Nguyễn Văn Mười – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tiền Giang đã đến thăm, tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy. Đoàn công tác đã trao tặng 16 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Nhuận. Những phần quà được trao tặng nhằm chia sẻ với các gia đình, giá trị phần quà không lớn nhưng sẽ giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy hơn, đón mùa xuân mới an vui, hạnh phúc cùng với gia đình.

Nguyễn Phong – Anh Tuấn