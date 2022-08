TP Mỹ Tho triển khai Đồ án quy hoạch Khu đô thị Đông Bắc – TP Mỹ Tho

- Bộ Giao thông thống nhất mức phí cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận do Tiền Giang đề xuất. - Một đại lý phân bón tại thị xã Gò Công bị Cục QLTT tỉnh xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi buôn bán sản phẩm phân bón giả. - Giá dừa khô tăng trở lại, hiện thương lái thu mua tại vườn với giá từ 40.000 - 45.000 đồng/12 trái. - Một cửa hàng tạp hóa tại huyện Cái Bè bị Cục QLTT tỉnh xử phạt 20 triệu đồng vì kinh doanh thực phẩm kém chất lượng. - Trong 7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Tiền Giang đạt 2,53 tỷ USD, tăng 28,7% so cùng kỳ và đạt 75,8% so với kế hoạch năm 2022. - Vụ lúa Hè Thu năm nay, nông dân vùng ngọt hóa Gò Công trúng mùa trúng giá, trừ chi phí, lợi nhuận đạt từ 22 đến 25 triệu đồng/ha. - Hội Chữ Thập Đỏ Tiền Giang bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông anh Phạm Minh Sơn, ở ấp 9A, xã Mỹ Thành Nam, với kinh phí 80 triệu đồng. - Nhiều nông dân ở huyện Châu Thành vượt khó, vươn lên từ nguồn tín dụng chính sách ưu đãi. - Nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận đi đúng làn đường và tốc độ cho phép. - Cộng hòa Czech dừng công nhận hộ chiếu Việt Nam mẫu mới. - Cáp quang AAG bị lỗi từ tháng 2 vẫn chưa sửa xong, hiện cả tuyến AAG và APG đều gặp vấn đề...