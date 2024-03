Tỉnh ủy Tiền Giang sơ kết nhiệm vụ chính trị quý 1 năm 2024

(THTG) Ngày 29-3, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị lần thứ 18 sơ kết, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị sơ kết nhiệm vụ chính trị quý 1 năm 2024 Tỉnh ủy Tiền Giang. Ảnh: Bùi Phong

Quý I/2024, với sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI sát với tình hình thực tế. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện đều đạt và vượt so với tiến độ, tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,4%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,68%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 11,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 19,8%; thu ngân sách tăng 31,1%; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023; công tác phòng, chống hạn, mặn luôn được quan tâm, cập nhật, cung cấp thông tin hàng ngày, kiểm tra chặt chẽ, xử lý kịp thời, hiệu quả các phương án, kịnh bản ứng phó với xâm nhập mặn. Cho đến thời điểm này, tỉnh cơ bản đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân; đã vận hành 16 giếng khoan dự phòng và mở 28 vòi nước công cộng cấp nước miễn phí cho người dân ở huyện Gò Công Đông, huyện Tân Phú Đông; lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tốt, an sinh xã hội được đảm bảo; công tác tuyển quân, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng, an toàn; trật tự xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể luôn được chú trọng.

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Năm 2024 là năm áp cuối của nhiệm kỳ, năm có ý nghĩa rất quan trọng, có tính quyết định đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XI đảng bộ tỉnh, đặc biệt là chỉ tiêu về kinh tế – xã hội. Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đề nghị phải thống nhất cao về quan điểm, phương pháp để đưa ra các giải pháp phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, có thứ tự ưu tiên trước sau và làm việc nào dứt việc đó trên tinh thần đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt, có sự hỗ trợ, chia sẻ khi gặp khó khăn, vướng mắc, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, cần lưu ý đến các công trình, dự án chuyển tiếp, có tính cấp thiết, có tính kết nối để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và xem xét chọn công trình, dự án để chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030, thường xuyên kiểm tra công tác duy trì, nâng chất các tiêu chí ở các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trọng Hiếu