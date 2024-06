Tiền Giang sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 ở tỉnh Tiền Giang diễn ra vào ngày 5 và 6/6/2024.

Địa phương có trên 21.000 thí sinh dự thi ở 33 điểm trường, với gần 900 phòng thi, trong đó, có 4 điểm thi được bố trí điểm thi phụ, 5 điểm thi ghép. Nhiều điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông như: Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu hơn 1.600 thí sinh, Trung học phổ thông Chợ Gạo gần 1.200 thí sinh, Trung học phổ thông Trương Định khoảng 1.100 thí sinh, Trung học phổ thông Vĩnh Kim hơn 1.000 thí sinh…

So với năm trước, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, tỉnh Tiền Giang có 21.068 thí sinh tham dự kỳ thi, tăng khoảng 1.000 thí sinh. Do số lượng thí sinh tăng cao, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang phải tính toán thận trọng, lên các phương án để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo đồng chí Lê Quang Trí, địa phương đã huy động hơn 2.000 cán bộ, giáo viên coi thi và một số lực lượng liên quan phục vụ trong những ngày diễn ra kỳ thi. Lực lượng tham gia kỳ thi là đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức thi, có tinh thần trách nhiệm cao và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của quy chế thi.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang phối hợp ngành điện lực xây dựng phương án bảo đảm cung cấp điện ổn định trong các ngày tổ chức ra đề, in sao đề thi, coi thi và chấm thi; lực lượng Công an bảo vệ các đoàn vận chuyển đề thi, bài thi và bố trí lực lượng bảo vệ tại Hội đồng in sao đề thi và các Hội đồng coi thi, chấm thi…

Tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh sẽ có lực lượng Công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày và phải bảo đảm an toàn, chắc chắn.

