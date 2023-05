Tiền Giang hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31-5.

- Tiền Giang: Thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương hơn 850 cán bộ, chiến sĩ Công an. - Cục thuế Tiền Giang trao giải cho 24 mã số hóa đơn may mắn trong quý I năm 2023. - ASEAN Para Games 12 tiếp tục là kỳ Đại hội \\\'miễn phí\\\' sau SEA Games 32. - Huyện lộ 54B ở huyện Cai Lậy bị sạt lở nghiêm trọng, ây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và vận chuyển hàng hóa của người dân. - Trồng 13.000 cây phi lao tại rừng phòng hộ ven biển xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. - Tiền Giang tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023, tại Trường THCS Thái Thị Kim Hồng (xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy). - Bộ Công an chuyển đơn con trai bà Phương Hằng tố cáo ông Huỳnh Uy Dũng. - Tỉnh đoàn Tiền Giang phát động công trình \\\"Cung đường xanh\\\" đợt 2. - Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 sẽ diễn ra tại tỉnh An Giang. - Số người siêu giàu ở Việt Nam tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua và được dự báo sẽ tiếp tục tăng vọt. - Đề xuất miễn nhiệm chức danh khi có 2/3 phiếu tín nhiệm thấp. - Tập đoàn Mai Linh công bố chính thức cắt lỗ...