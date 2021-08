Tiền Giang hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021

(THTG) Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, mặc dù số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh không nhiều (29 thí sinh), chỉ bằng 0,002% so với đợt thi thứ nhất, nhưng công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi, nhất là phòng, chống dịch được điểm thi triển khai chặt chẽ. Tất cả thí sinh được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn tại khu sảnh của ký túc xá, sau đó lên thẳng phòng thi. Trong quá trình thi, thí sinh phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn là 3 mét để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Các thí sinh bước vào ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2021.Ảnh: Bùi Phong

Sáng 07-8, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 của tỉnh Tiền Giang bước vào môn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm 3 môn Vật lý, Hóa học và Sinh học), hoặc tổ hợp Khoa học xã hội (gồm 3 môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân), thời gian làm bài mỗi tổ hợp môn là 150 phút. Đây là năm thứ 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các thí sinh chỉ được đăng ký 1 trong 2 tổ hợp môn thi.

Theo nhận định của thí sinh, tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội có mức độ khó và dễ trong mỗi đề tương đương với đề thi đợt 1. Kiến thức chủ yếu nằm trong lớp 12, thí sinh có học bài dễ dàng kiếm được 6-7 điểm. Tuy nhiên, để đạt điểm 8,9,10 thì không dễ, vì các câu hỏi ở các môn thi, đề ra theo hướng đánh giá năng lực của học sinh, tăng mức yêu cầu vận dụng kiến thức, giảm yêu cầu ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn.

Ảnh: Bùi Phong

Buổi chiều các thí sinh tiếp tục thi môn Ngoại ngữ, với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Đây là môn thi bắt buộc và cũng là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 năm nay. Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi trắc nghiệm môn tiếng Anh không quá khó, được đánh giá là có nội dung bám sát sách giáo khoa, ngữ pháp và các vấn đề nêu trong đề hầu như đều nằm trong chương trình học và khá quen thuộc, nhưng sẽ rất khó để thí sinh lấy được điểm tuyệt đối, vì để làm hết và đúng cả phần đọc hiểu, thì thí sinh cũng cần phải lập luận, tư duy và vốn từ tốt.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 tại tỉnh Tiền Giang chỉ có 29 thí sinh dự thi, số lượng thí sinh ít và chỉ tổ chức 1 điểm thi, nhưng Ban chỉ đạo vẫn quyết tâm tổ chức kỳ thi để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh có nguyện vọng.

Kết thúc kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh TiềnGiang sẽ triển khai công tác chấm thi trên cơ sở thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thống nhất đáp án và bố trí các phòng để triển khai chấm thi theo từng tổ, giữ khoảng cách, đảm bảo an toàn.

Thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ tại kỳ thi có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính mới được trở về địa phương Chiều ngày 07-8, sau khi kết thúc thời gian làm bài thi môn ngoại ngữ, các thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng an ninh làm nhiệm vụ chính thức trong kỳ thi đợt 02 năm nay được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS- CoV-2. Lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Ảnh: Bùi Phong Trước đó, vào ngày 05-8, toàn bộ thí sinh dự thi và cán bộ, giáo viên coi thi chính thức và dự phòng đã được xét nghiệm nhanh Covid-19 đều cho kết quả âm tính. Trong đó có 01 thí sinh tự do khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS- CoV-2 đã được cách ly và đưa đi điều trị tại bệnh viện dã chiến và ngành y tế đã điều tra dịch tể các đối tượng tiếp xúc gần để cách ly theo qui định, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, sau khi kết thúc kỳ thi toàn bộ thí sinh và cán bộ làm công tác tham gia kỳ thi đợt 2 cũng được xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 một lần nữa, kết quả âm tính mới di chuyển về các địa phương. Đây là việc làm cần thiết, nhằm thắt chặt các biện pháp phòng dịch, tránh các trường hợp để lọt thí sinh và giáo viên liên quan nhiễm Covid-19 từ phòng thi về địa phương.

Thu Thủy