5 ngày nghỉ lễ, Tiền Giang có 5 người tử vong do tai nạn giao thông

(THTG) Trong 5 ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bảo đảm an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân; tai nạn giao thông kéo giảm 02 tiêu chí về số vụ và số người chết so với cùng kỳ năm 2022.

Tiền Giang đảm bảo an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp lễ. Ảnh: Mạnh Cường

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang từ ngày 29/4 đến ngày 03/5, trên địa bàn tỉnh xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 05 người và bị thương 04 người; so với cùng kỳ năm 2022, giảm 01 vụ, giảm 02 người chết và tăng 02 người bị thương. Về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ ngày 29/4 đến ngày 03/5/2023, Công an tỉnh Tiền Giang đã xuất quân gần 500 ca với hơn 1.200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, điều hòa giao thông. Qua đó phát hiện và xử lý 649 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền phạt gần 850 triệu đồng. Đồng thời qua thực hiện kế hoạch chuyên đề tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên đường bộ đã phát hiện 240 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 07 trường hợp vi phạm về chở hàng hóa tải trọng, quá khổ giới hạn và 161 trường hợp vi phạm về tốc độ. Mặt khác thực hiện xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh phát hiện và gửi 35 thông báo đến người vi phạm.

Trên lĩnh vực đường thủy bảo đảm an toàn, không xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Về công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đã xuất quân 45 ca, với hơn 100 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ; qua đó phát hiện và xử lý 71 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời qua thực hiện xử lý chuyên đề đã phát hiện, xử lý 67 trường hợp chở hàng quá vạch mớn nước an toàn.

Mạnh Cường