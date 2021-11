Tiền Giang có 3 đơn vị cấp huyện ở mức nguy cơ cao

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 24-11, tỉnh ghi nhận 60 ca F0 mới (giảm 52 ca so với ngày 23 -11), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 24.116 ca. - Trong 10 tháng của năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên doanh thu của các HTX tỉnh Tiền Giang giảm mạnh, khoảng hơn 20%. - Đến đầu tháng 11/2021 dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đạt 68.955 tỷ đồng, tăng trên 7% so với cuối năm 2020. - Nông dân tỉnh Tiền Giang đã xuống giống được khoảng 40.000 hecta lúa Đông Xuân 2021-2022, và dự kiến sẽ xuống giống dứt điểm diện tích còn lại khoảng 10.000 ha trước tháng 12 để né hạn, xâm nhập mặn mùa khô 2022. - Vaccine phòng COVID-19 của Pfizer hiệu quả 100% với trẻ em từ 12-15 tuổi sau 4 tháng tiêm liều thứ hai - Huyện Cái Bè khánh thành 3 cây cầu nông thôn, gồm cầu Cây Da (dài 24 mét), cầu Ông Khánh (dài 20 mét) và cầu Rạch Cây Dừng (dài 22 mét) với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng - Huyện Châu Thành xây dựng mới 54 mái ấm tình thương và sữa chữa 13 căn nhà cho hội viên phụ nữ đang gặp khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng. - Mỹ đang gửi 4,1 triệu liều vắc xin Pfizer cho Việt Nam, nâng tổng số liều Mỹ tặng cho nước ta lên 17.589.110 liều. Các lô vắc xin đã bắt đầu được chuyển đi từ Mỹ trong ngày 23-11...