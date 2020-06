Tân Phú Đông cần bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội

(THTG) Ngày 12-6, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng với lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có buổi làm việc với huyện Tân Phú Đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Thủy

Theo số liệu thống kê, 06 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của hạn, mặn nên tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản huyện Tân Phú Đông đạt 970 tỷ đồng, chỉ đạt 37% so với kế hoạch đề ra. Giá trị công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 13,6 tỷ đồng, đạt 45,5%. Nổi bật là tổng thu ngân sách toàn huyện đạt 140 tỷ đồng, đạt 53,6% kế hoạch, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu quả tích cực, nhất là việc thu gom rác, trục vớt lục bình được thực hiện thường xuyên, cảnh quan ở cơ quan, trường học, nơi công cộng và ở hộ gia đình cải thiện rõ rệt so với trước đây. 100% xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế, giáo dục. Công tác xây dựng nông thôn mới ở xã điểm Tân Thới đã đạt được 16/19 tiêu chí. Riêng công tác đầu tư công đã giải ngân tổng vốn 176 tỷ đồng thực hiện 90 công trình, tăng 28%.

Mãng cầu Xiêm – Một trong những loại trái cây đặc sản của huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Minh Nguyên

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cực đoan đã dẫn đến sản xuất nông nghiệp huyện Tân Phú Đông không bền vững. Khó khăn nhất là huyện chưa thanh lý được hợp đồng và thu hồi đất đối với trường hợp thuê đất trong khu 352 hecta thuộc xã Phú Tân và hạ tầng giao thông còn khó khăn, dẫn đến khó thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại và du lịch,…

Lãnh đạo các sở ngành tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến tại buồi làm việc với huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Bá Thủy

Để huyện đảo Tân Phú Đông phát triển, các sở, ngành tỉnh Tiền Giang đã đề nghị trong giai đoạn 2021-2025, địa phương cần quy hoạch chi tiết phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, kiện toàn hệ thống thủy lợi, cần xây dựng một cụm công nghiệp để tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách địa phương. Đặc biệt, huyện cần xác định cây trồng, vật nuôi chủ lực thích ứng với biến đổi khí hậu, để đầu tư phát triển và quan tâm phát triển nuôi trồng thủy sản, khai thác biển,… Riêng chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng gợi ý huyện Tân Phú Đông 3 đột phá cần đưa vào nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: kiện toàn cơ sở hạ tầng; phát triển công nghiệp, thương mại và công nghiệp phục vụ nông nghiệp; đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và dạy nghề nông thôn.

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Bá Thủy

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đề nghị các sở, ngành, tỉnh cần nghiên cứu và hỗ trợ cho huyện Tân Phú Đông bứt phá trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, tăng thu nhập cho người dân. Theo đó, ông đề nghị Sở công thương xây dựng chợ để thu hút người dân định cư lâu dài và cũng kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển Tân Phú Đông, tiến tới xây dựng một thị trấn trên huyện đảo Tân Phú Đông.

Kim Nữ