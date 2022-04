Phương án giao thông tạm trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận từ ngày 30-4

Theo đó, các phương tiện đảm bảo đầy đủ các điều kiện, được phép lưu thông hai chiều trên tuyến chính của cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (đoạn từ nút giao Thân Cửu Nghĩa tại Km 49+620 đến nút giao với Quốc lộ 30 tại Km 101+126 và đường nối ra Quốc lộ 1 tại nút giao Cai Lậy, nút giao Cái Bè, nút giao An Thái Trung).

Thời gian cho phép lưu thông từ 7 giờ 30 phút ngày 30-4 đến khi có thông báo mới; thời gian lưu thông 24/24 giờ. Tốc độ lưu thông cho phép tối đa 80km/giờ, tốc độ tối thiểu 60km/giờ.

Các phương tiện được phép lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận từ 7 giờ 30 phút ngày 30-4 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: Việt Bình

Các phương tiện đảm bảo đầy đủ các điều kiện lưu thông trên đường bộ theo quy định được phép lưu thông trên đường cao tốc trừ các đối tượng sau đây: Xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h; Máy kéo, xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ, súc vật; Xe máy thi công tự hành, xe bánh xích (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa đường cao tốc).

Đối với xe quá khổ giới hạn, quá tải trọng theo Thông tư số 46 ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ: Không được phép lưu thông.

Đầu mối để liên hệ, tiếp nhận thông tin khi gặp sự cố trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận qua các số điện thoại đường dây nóng sau: Cục Cảnh sát giao thông: 0692.336.233; Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Tiên Giang: 0693.599.585; Công an huyện Châu Thành: 0273.3831.777; Công an thị xã Cai Lậy: 0273.3772.052; Công an huyện Cai Lậy: 0273.3826.482; Công an huyện Cái Bè: 0273.3824.238.