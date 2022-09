Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Trọng làm việc với HTX Hiệp Đức

- Ngày 21/9, Mỗi lít xăng giảm 450-630 đồng, đưa giá xăng về mức thấp nhất từ đầu năm còn giá dầu diesel về ngang xăng RON 95. - Hơn 300 trẻ nhập viện, 6 ca tử vong do virus Adeno, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát, không để bùng dịch - Tiêu hủy phần thân, giữ lại đầu 6 con tê giác chết bất thường ở Nghệ An. - Châu Thành đã chuyển đổi được gần 405 ha đất lúa sản xuất kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao. - Huyện Gò Công Đông tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ Đài truyền thanh cơ sở và cộng tác viên năm 2022. - Công an xã Long Bình Điền kiểm tra đột xuất hộ ông Ngô Minh Lộc sinh năm 1990 tại ấp Bình Hòa, thu giữ 8 dao tự chế - TXGC tặng nhà tình thương cho cho chị Hứa Thị Thúy An ngụ ấp Hưng Thạnh, xã Long Hưng, là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. - TP HCM dự kiến chi 1.541 tỷ đồng bù học phí, để mức thực đóng của phụ huynh năm nay không tăng so với năm ngoái...