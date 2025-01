Ông Zelensky giục ông Trump, Tổng thống Putin nói chiến sự có thể kết thúc sớm

*** Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thi làm bánh tét và rau câu với chủ đề Hương vị ngày Xuân. * Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh có thư chúc mừng năm mới đến cán bộ, Đảng viên, lực lượng vũ trang, đồng bào trong và ngoài tỉnh, kiều bào ta ở nước ngoài. * Ngày 28-1, tức ngày 29 tháng Chạp, Chợ hoa Xuân thành phố Mỹ Tho bế mạc. * 2 ngày giáp Tết, tình hình giao thông trên các tuyến Quốc lộ 1, quốc lộ 60, quốc lộ 50 qua Tiền Giang và cầu Rạch Miễu thông thoáng an toàn. * Huyện Đoàn Cái Bè đi thăm và tặng quà Tết cho gia đình cựu thanh niên xung phong. * Huyện Gò Công Tây đồng loạt trao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2025. * Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Phước tổ chức Đêm nhạc bolero Xuân Ất Tỵ. * Ngành Nông nghiệp khuyến cáo nông dân đề phòng nước mặn xâm nhập ở khu vực phía Đông trong những ngày Tết. * Do ảnh hưởng thời tiết nhiều vườn mai ở khu vực nông thôn nở chậm. * Công trình cao tốc Cao Lãnh – An Hữu thi công xuyên Tết. * Hà Nội dừng trình diễn drone mang theo pháo hỏa lực trong đêm giao thừa. * Làng Nũ hồi sinh sau lũ quét, người dân phấn khởi đón Tết. * Sinh hoạt, ăn uống vô chừng trong những ngày Tết nguy cơ dẫn tới đột quỵ. * Việt Nam có 9 phòng kiểm nghiệm vàng o trong sầu riêng được Trung Quốc công nhận. * Cần Thơ khai mạc Đường hoa nghệ thuật với đôi rắn tình yêu được đông đảo người dân yêu thích. * Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. * Thủ tướng mừng tuổi khách đi tàu hỏa, tặng quà cho bệnh nhân ghép phổi. * Bị phản ánh chạy xe ngược chiều trên mạng xã hội, Cục Cảnh sát giao thông tìm đến nơi phạt tài xế 19 triệu đồng. * Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thăm công nhân làm việc xuyên Tết trên công trình cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. * Bắc Ninh: Giả công an lừa 13.000 người gần 1.000 tỷ đồng. * Coca – Cola thu hồi toàn bộ sản phẩm ở Châu Âu. * Băng đảng Mexico nổ súng vào lực lượng Mỹ vì bị chặng đường chuyển người nhập cư lậu. * Ông Trump hạ gục nhanh Colombia bằng bài trừng phạt: Thông điệp mạnh mẻ cho thế giới. * Đài Loan đưa 52 tàu biển có yếu tố Trung Quốc vào danh sách đáng ngờ. * Thảm kịch máy bay Jeju Air: chưa rõ vì sao hộp đen dừng hoạt động ở những phút cuối. * Một chàng trai Nhật Bản kéo xe nặng 100 kg, đi hơn 6.000 km qua Châu Phi.