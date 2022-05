Lương hưu sẽ không sợ bị trượt giá

- Karaoke X.O, Tp. Mỹ Tho vừa bị xử phạt do để khách sử dụng ma túy và hoạt động quá giờ quy định - Trong quý I/2022, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ thị xã Gò Công thực hiện 1.160 tỷ đồng, tăng gần 4% so cùng kỳ. - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang phóng sinh hơn 3 tấn cá xuống sông Tiền nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2022. - UBND tỉnh Tiền Giang triển khai Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy Tiền Giang về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 - Tác phẩm “Tình người nơi ngưỡng sinh tử” của Đài PTTH Tiền Giang đạt giải 3 giải Báo chí ĐBSCL. - Hội khuyến học tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ni viện Tịnh Nghiêm TP. Mỹ Tho tặng 100 phần quà cho sinh viên trường Đại học Tiền Giang có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. - Từ ngày 15/5/2022, Công an thành phố Mỹ Tho sẽ triển khai thực hiện công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera thông minh. - Đã xác định Trần Võ Công Minh là đối tượng nổ súng, gây thương tích cho một người trước cổng trụ sở TAND tỉnh Tiền Giang...