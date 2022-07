Khắp cả nước có mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (13-7), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13-7 đến 3 giờ ngày 14-7, một số nơi trên 50mm như: Hà Lĩnh (Thanh Hóa) 98.2mm, Vĩnh Thịnh (Thanh Hóa) 73.0mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 107.2mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 54.8mm, Phong Nha (Quảng Bình) 52.8mm, Vạn Trạch (Quảng Bình) 63.2mm, Khu trồng cỏ Hoàng Anh (Gia Lai) 79.0mm,…

Dự báo, ngày và đêm nay (14-7), ở Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Bắc Trung bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm/24h, có nơi trên 90mm/24h.

Khu vực Tây Nguyên, Nam bộ, Trung và Nam Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều đến đêm) với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa rào và dông trên khu vực các quận/huyện: Mũ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên của tp Hà Nội.

Trong khoảng 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển thêm, gây mưa dông cho các khu vực kể trên, sau đó, có khả năng lan sang các quận/huyện nội thành khác của tp Hà Nội như: Thường Tín, Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm,… Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

* Cảnh báo về tia cực tím (UV)

Trong ngày hôm nay, Bắc bộ và Trung bộ có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao, riêng Hà Nội ở ngưỡng cao. Chỉ số này ở Nha Trang và Nam bộ ở mức trung bình đến cao.

Ba ngày tiếp theo, các tỉnh thành trên cả nước hầu hết đều được dự báo có chỉ số UV cực đại tiềm năng ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao, riêng Cần Thơ và Cà Mau có thể giảm xuống mức trung vào ngày 17-7.

Nguồn: TTDBKTTVQG

Nguy cơ chỉ số UV tác động đến cơ thể người:

3 ≤ UV ≤ 5: nguy cơ gây hại trung bình

6 ≤ UV ≤ 8: nguy cơ gây hại cao

UV > 8: nguy cơ gây hại rất cao

Nguồn SGGP