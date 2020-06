Khai mạc Đại hội Đảng bộ Tp. Mỹ Tho lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

(THTG) Ngày 25-6, Đảng bộ thành phố Mỹ Tho long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và là Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Tiền Giang tổ chức đại hội. Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, UBND Tp. Mỹ Tho; lãnh đạo Đảng bộ các huyện, thị và 300 đại biểu đại diện cho gần 6.600 đảng viên toàn thành phố tham dự đại hội.

Quang cảnh khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ Tp. Mỹ Tho lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phan Quyền

Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, năng động, đổi mới; xây dựng chính quyền hành động, thành phố văn minh, giàu đẹp” Đại hội đại biểu Đảng bộ Tp. Mỹ Tho lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 quyết tâm xây dựng Tp. Mỹ Tho văn minh, hiện đại, xứng đáng là đô thị trung tâm của tỉnh Tiền Giang.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố Tp. Mỹ Tho đã tập trung lãnh đạo, thực hiện hoàn thành 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức so với nghị quyết, cụ thể: Giá trị tăng thêm (GRDP) bình quân cả nhiệm kỳ tăng 11,01%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 tính theo GRDP là 150 triệu đồng/người/năm; Thu ngân sách vượt 40,15% so nghị quyết; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 34%; Giải quyết việc làm mỗi năm trên 6.000 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 0,86% (Nghị quyết là 1,45%); Kết nạp được 713 đảng viên, đạt 101,86% so nghị quyết; Xây dựng thành phố Mỹ Tho đạt chuẩn đô thị loại I…

Ông Đặng Thanh Liêm – Bí thư Thành ủy thành phố Mỹ Tho nhiệm kỳ 2015 – 2020 phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phan Quyền

Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố trình Đại hội cũng đánh giá những điểm nổi bật của thành phố trong nhiệm kỳ qua, trong đó đáng chú ý là phát huy vai trò trung tâm kinh tế – văn hóa – xã hội – khoa học công nghệ… của tỉnh Tiền Giang, có tác động thúc đẩy sự phát triển các vùng kinh tế – đô thị trong tỉnh. Đặc biệt, thành phố Mỹ Tho đã tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật bước đầu tương đối đồng bộ theo quy hoạch; huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư các công trình trọng điểm như: Bờ kè sông Tiền, đường Nguyễn Công Bình…

Ông Võ Văn Bình – Phó bí thư Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen và bức trướng cho Đảng bộ thành phố Mỹ Tho. Ảnh: Phan Quyền

Tại đại hội, thay mặt Ban thường vụ tỉnh ủy Tiền Giang, ông Võ Văn Bình – Phó bí thư Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020 cho Đảng bộ thành phố Mỹ Tho, đồng thời trao bức trướng: với dòng chữ: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, năng động, đổi mới, phát triển” cho Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phan Quyền

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang lưu ý 6 nội dung trọng tâm để Đại hội tập trung thảo luận, làm cơ sở để bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp và thống nhất, triển khai thực hiện trong thời gian tới. Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang đề Đảng bộ Tp. Mỹ Tho cần tập trung khai thác tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế của đô thị trung tâm tỉnh. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội – đô thị cần đảm bảo tình đồng bộ, tạo ra những mãng mới cho thành phố, tạo điều kiện sống tốt hơn cho người dân, theo hướng thành phố thông minh, văn minh và hiện đại. Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Mỹ Tho cần nghiên cứu thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy Tiền Giang về phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Muốn như vậy, thành phố Mỹ Tho cần quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, tham quan, mua sắm…

Buổi chiều cùng ngày, đại hội đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận nội dung văn kiện và tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Mỹ Tho khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững, xứng đáng là đầu tàu, là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới.

Thanh Thảo