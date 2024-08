Huyện Cai Lậy đánh giá, phân hạng 5 sản phẩm OCOP

(THTG) Ngày 6-8, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Cai Lậy tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2024.

5 sản phẩm được đưa ra hội đồng đánh giá trong đợt này là: Nhang gạo, nhang khuynh diệp, nhang quế của hộ kinh doanh nhang sạch An Khang, ở ấp 1, xã Mỹ Thành Bắc; Sản phẩm yến sào của hộ kinh doanh Lưu Thế Hiển ở ấp 5, xã Mỹ Thành Bắc và nước uống đóng chai Happy New của hộ kinh doanh cơ sở nước uống đóng chai Happy New ở ấp 6, xã Thạnh Lộc.

Đánh giá, phân hạng 5 sản phẩm OCOP huyện Cai Lậy

Theo Hội đồng đánh giá, các sản phẩm đảm bảo yêu cầu về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bảo đảm điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Cai Lậy sẽ trình UBND huyện công nhận 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đồng thời, yêu cầu các địa phương hỗ trợ chủ thể đẩy mạnh quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo các sản phẩm được chứng nhận OCOP có chất lượng và được thị trường tiếp nhận.

Tin và ảnh: Quế Ngân